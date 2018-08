Sociedad

En Belgrado

Fracaso de Angelina Jolie en su debut como directora

Redacción

24/02/2012

A la primera proyección fueron 12 personas y de 3 ellas se fueron antes de acabar el film. Unos 40 espectadores han acudido en total. Muchos creen que ofrece una visión parcial de la guerra de Bosnia.

Solo unos 40 espectadores acudieron a las primeras presentaciones en Belgrado de la película "In the Land of Blood and Honey", el debut de Angelina Jolie como directora, porque muchos serbios consideran que el filme ofrece una visión unilateral de la guerra Bosnia.

El diario Blic ha informado de que a la primera proyección de la película en un cine belgradense, celebrada anoche, fueron solo 12 personas y tres de ellas abandonaron la sala antes del final de la cinta.

En otro cine de la capital, pocas horas después, estuvieron una treintena de espectadores, la mitad de los cuales recibieron entradas gratis. También en esta presentación, varios salieron de la sala.

La película, que tuvo su estreno regional en Sarajevo el pasado día 14, con la presencia de Jolie y ante más de 5.000 personas en una gran sala de deportes de la capital Bosnia, es una historia de amor entre un soldado serbio y una artista musulmana que se desarrolla en plena guerra Bosnia.

La estrella de cine estadounidense declaró en esa ocasión que considera "necesario intervenir" en conflictos violentos como lo fue la guerra de Bosnia en la década de los noventa o actualmente en Siria, y aseguró que su película no tiene nada que ver con la política, pero sí es un intento de despertar la conciencia internacional.