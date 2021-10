17/10/2021 11:59 Sociedad agresión Convocan paros parciales en líneas de Lurraldebus para denunciar una agresión a una conductora en Oñati agencias | eitb media Los sindicatos han convocado paros para los lunes y viernes, de 6:00h a 8:00h y de 18:00h a 20:00h, con motivo de la agresión a una conductora a principios de este mes. El Gobierno Vasco, por su parte, ha fijado un 30% de servicios mínimos en los tramos horarios afectados por estos paros. Escuchar la página Escuchar la página

Los paros parciales convocados a partir del lunes por el comité de empresa de Avanza Movilidad Gipuzkoa, a la que pertenece transportes Pesa, provocarán modificaciones horarias en las líneas de autobuses de Lurraldebus.

Estos paros, que tendrán lugar los lunes y viernes de 6:00h a 8:00h y de 18:00h a 20:00h, fueron convocados por los sindicatos para denunciar la agresión y amenazas sufridas por una conductora de autobús de esta compañía en la localidad guipuzcoana de Oñati.

Según ha informado la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco ha fijado un 30% de servicios mínimos en los tramos horarios afectados por estos paros.

La concesionaria Avanza Movilidad Gipuzkoa se encarga de las conexiones de Donostia con las restantes capitales de la CAV. También presta el servicio de transporte público regular de viajeros de la comarca de Debagoiena y sus conexiones con Debabarrena, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia.

La agresión que se pretende denunciar mediante los paros tuvo lugar el pasado 2 de octubre, cuando una persona empujó, robó y amenazó con una botella rota a la conductora de autobús.

Según declara el comité, tras tener lugar los hechos se alertó a la Ertzaintza, que comunicó que "no podía asistir al lugar de los hechos ninguna patrulla", a pesar de que Oñati se encontraba celebrando sus fiestas patronales.

Desde el comité han afirmado querer denunciar a la empresa "por no poner los medios adecuados, no es la primera agresión que sufren los conductores, y, si no se ponen medios adecuados, no será la última".