25/10/2021 07:55 Sociedad VIOLENCIA MACHISTA Agredida una mujer en Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA La mujer interpuso la denuncia tras ser atendida en el hospital. La Ertzaintza ha abierto una investigación. El alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, ha condenado rotundamente los hechos y, tras mostrar su empatía a la mujer, ha considerado los hechos "violencia machista".

Una mujer ha resultado herida esta madrugada en Vitoria-Gasteiz tras ser golpeada en la vía pública, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.

La agresión ha ocurrido sobre las 04:20 horas de este domingo en el barrio de Mendizorrotza de la capital alavesa y la mujer ha tenido que recibir asistencia sanitaria por las heridas provocadas por los golpes.

La víctima ha interpuesto una denuncia tras salir del hospital y la Ertzaintza ha abierto una investigación.

No ha trascendido más información sobre la agresión, ni las circunstancias de la misma ni el número de personas implicadas.

Urtaran condena la agresión

El alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, entrevistado esta mañana en Radio Euskadi, no ha dudado en calificar el episodio como un caso de violencia machista y tras mostrar su empatía y cariño hacia la víctima, y ha manifestado su "rotunda condena" ante la agresión.

Urtaran ha asegurado que Vitoria-Gasteiz es una ciudad "segura" y que este tipo de agresiones son "excepciones", no obstante, ha querido dejar claro que "en una ciudad que siempre ha sido segura y siempre ha trabajado por la libertad y la igualdad" no se puede consentir que ahora el machismo "pretenda coartar la libertad y la igualdad de las mujeres y pretenda condicionar la vida de las mujeres, cuando no acabar con ella".

Tras afirmar que los autores de los hechos merecen "una condena ejemplar", ha incidido en que este tipo de personas sobran en la ciudad, "sobra todo aquel que no respeta a los demás que no garantiza la libertad y la igualdad de las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Asimismo, ha lamentado que algunos pretendan relacionar delincuencia con inmigración. "El hecho de que presuntamente los agresores puedan tener un origen diferente al de Euskadi puede hacer que surjan estas cuestiones, pero de la violencia machista no nos salva el origen, sino una educación basada en la igualdad y los derechos humanos", ha remarcado.

Gorka Urtaran mostraba ayer su condena en las redes sociales y su apoyo a la víctima.