Sociedad

Recortes en RTVE

Teledeporte y Clan, podrían dejar de emitir por los recortes en TVE

Redacción

01/03/2012

El objetivo marcado por el Gobierno para 2012, dado los compromisos que tiene RTVE, como la emisión de los Juegos Olímpicos, "presenta un grado de dificultad muy elevado, quizás incluso insuperable".

El recorte de 204 millones de euros en el presupuesto para este año de la Corporación RTVE (CRTVE) hace que el ente se enfrente a unos obstáculos de tal magnitud que pone en "serios riesgos" que pueda seguir desempeñando su función de servicio público, y peligraría la existencia de canales como Clan o Teledeporte.

Así se pronunciaba ayer el presidente de turno de RTVE, Josep Manuel Silva, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.

"Sería más asumible el objetivo de reducción si lo pudieramos hacer en dos años, 2012 y 2013. El Consejo de Administración de RTVE considera que la corporación se enfrenta a obstáculos de tal magnitud que ponen en serio riesgo que pueda seguir desempeñando la función de servicio público que la ley le encomienda".

El objetivo marcado por el Gobierno para 2012, dado los compromisos que tiene adquiridos RTVE, como la emisión de los Juegos Olímpicos, con un coste de más de 70 millones de euros, "presenta un grado de dificultad muy elevado, quizás incluso insuperable".

El problema con el canal infantil, no son los costes de mantener el canal abierto o que RTVE no disponga de las series necesarias como para rellenar la parrilla, sino el hecho de que cada primer pase de los capítulos de esas series supone un coste para la corporación, que con un presupuesto de 1.000 millones de euros y los compromisos que ya tenía adquiridos, como la emisión de los Juegos Olímpicos, no puede mantener.

El caso de 'Teledeporte', según explican desde TVE, es distinto. En este caso, el problema radica en el elevado coste que RTVE tiene que invertir para conseguir los derechos de los eventos deportivos. Es el caso de los derechos de la Liga ACB de Baloncesto, que cuesta 6 millones de euros a RTVE, y que se tiene que negociar ahora. El hecho de no contar con esos derechos dejaría sin contenidos al canal.

Mientras, en La 2 de TVE espacios con una larga trayectoria como el concurso 'Saber y Ganar' y los grandes documentales "podrían peligrar".

El Consejo de Administración volverá a reunirse este jueves y previsiblemente escuchará un informe del director general corporativo de RTVE, Jaime Gaiteiro, sobre las cuentas de RTVE en 2011.