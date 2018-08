Sociedad

Concentración en Bilbao

SOS Bebés Robados denuncia el archivo de cuatro casos en Bizkaia

Redacción

02/03/2012

Medio centenar de personas se han concentrado en Bilbao en contra de la decisión judicial de archivar varios casos por haber prescrito el delito.

La Asociación SOS Bebés Robados se ha concentrado este viernes en Bilbao en contra de la decisión judicial de archivar un total de cuatro casos en Bizkaia durante las últimas dos semanas por haber prescrito el delito, algo que han criticado ya que consideran que se está ante "un crimen de lesa humanidad" y va contra el criterio de la Fiscalía.

En una concentración desarrollada frente a los Juzgados de Bilbao en la que se han coreado lemas como "Investigación, no a la prescripción" o "No hay derecho a lo que han hecho", más de medio centenar de personas han solicitado que "se investigue hasta el final y se siga el criterio que marca la Fiscalía Superior del País Vasco que señala que no existe prescripción".

Denuncias archivadas



Según ha señalado la presidenta de la Asociación, Flor Díaz, un total de cuatro denuncias se han archivado en las dos últimas semanas en Bizkaia bajo el argumento de que han prescrito, algo que consideran no puede darse porque "nuestros familiares están vivos y esto ha sido un crimen de lesa humanidad que comenzó en la década de los años 40" y que "llegó incluso a prolongarse hasta 1997".

En Gipuzkoa se estarían asimismo archivando casos de manera provisional por falta de pruebas, pero es en Bizkaia donde se han dado casos de prescripción, algo que según han recordado miembros de la asociación va "en contra del criterio de los fiscales que señala que no han prescrito y deben seguir investigando".

Respecto a los cuatro casos prescritos, Flor Díaz ha anunciado que recurrirán a la Audiencia Provincial y han indicado que "seguiremos hasta el final, con o sin ayudas, y acudiremos a los Tribunales de Derechos Humanos que sean necesarios".

Asimismo, han indicado que el número de denuncias aumenta día a día y que los archivos de casos por falta de pruebas son los que menos preocupan a la Asociación ya que "presentaremos las pruebas necesarias".

Un fiscal coordinará las demandas de las familias afectadas



El fiscal general del Estado ha anunciado el nombramiento de un "fiscal de coordinación" que dé respuesta a las demandas de las familias afectadas por niños robados durante el franquismo, que unifique las diligencias abiertas por las distintas fiscalías.



Torres-Dulce ha insistido en que su propósito es incrementar la visibilidad del Ministerio Fiscal con la creación de

un fiscal de coordinación que sea una "cabeza visible" y que responda a las demandas de aquellos que piensen que no se está dando respuesta y que, al mismo tiempo, abra nuevas posibilidades de investigación.



Para ello, Torres-Dulce ha solicitado la colaboración de las autoridades, del Estado y de las Comunidades Autónomas que, a su juicio, son "imprescindibles" para poder sacar adelante las investigaciones.