Según científicos de EE. UU.

Los ricos o poderosos, más propensos a la mentira y la avaricia

Redacción

03/03/2012

Según un estudio científico de la Universidad de California, personas que provienen de familias más ricas o poderosas tienden a mostrar mayor avaricia, a mentir en una negociación y a hacer trampa.

Las personas que tienen más dinero tienden a ser menos honestas y presentan propensión a engañar y mentir para conseguir lo que quieren, según un estudio científico de la Universidad de California en Berkeley publicado en el 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Así, estos científicos estadounidenses han descubierto que son las personas de posición social acomodada las que mejor se ajustan al estereotipo de que el poder corrompe. En el estudio se identificaron diferentes grupos de personas, las cuales fueron medidas por su riqueza económica, escolaridad, persuasión religiosa y actitud hacia el dinero. Tras ser sometidas a distintas pruebas, el estudio concluyó que aquellas personas que provienen de familias más ricas o poderosas tienden a mostrar mayor avaricia, a mentir en una negociación y a hacer trampa.

Miembros de otro grupo fueron cuestionados sobre diferentes escenarios hipotéticos en los que se podrían beneficiar de hacer algo poco ético en el trabajo. Se hizo una prueba también en el tráfico de San Francisco en los EE. UU.: las personas más acaudaladas fueron las que menos cedieron el paso a los peatones.

Los autores del estudio opinan que los hallazgos podrían explicar lo sucedido con la reciente crisis económica precipitada por los esquemas de manipulación y especulación financiera en los que los banqueros de Wall Street incurrieron.