11/11/2021 09:14 Sociedad Redes sociales YouTube no mostrará públicamente el número de "no me gusta" Agencias | EITB Media La compañía Google quiere crear un espacio "inclusivo y respetuoso" para los creadores. Defiende que la decisión "beneficia" a la plataforma de vídeos.

Teléfono móvil con el logo de YouTube. Foto: Sam Rizz

YouTube ha implementado un nuevo cambio en la plataforma: dejará de mostrar públicamente el número de "no me gusta" en los vídeos. Dicho cambio se implementará gradualmente, aunque el botón no desaparecerá.

El sitio web ha tomado esa decisión después de un experimento realizado con el botón de "no me gusta". Querían comprobar si determinados cambios podrían ayudar a proteger a los creadores frente "al acoso y reducir los ataques".

Los resultados del experimento muestran una disminución del uso del botón con la intención de atacar a un creador. La plataforma YouTube había recibido comentarios de parte de creadores pequeños o recién llegados que alegaban sufrir "injustamente" acoso de parte de los usuarios.

La compañía Google ha expuesto las razones de haber escondido el número de "no me gusta": "Creemos que beneficia a la plataforma en su conjunto. Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas".

Por su parte, los usuarios podrán seguir utilizando ese botón para, entre otros, indicar a los creadores qué les ha parecido un vídeo.