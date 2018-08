Sociedad

Stop Desahucios

Un nuevo caso de desahucio en Llodio

Redacción

07/03/2012

El próximo 26 de marzo el Banco Santander embargará la casa a una mujer de 73 años y con movilidad reducida si antes no llegan a un acuerdo, según ha denunciado Stop Desahucios.

La plataforma Stop Desahucios Bizkaia ha pedido "un poco de humanidad" al Banco Santander para evitar que Obdulia, de 73 años, se vea este mismo mes en la calle y sin medios para subsistir tras el embargo de su vivienda, con la que avaló un crédito de uno de sus hijos.



"Si no van bien hoy las negociaciones me veo en la calle y no tengo ni un duro siquiera, no tengo recursos de nada, estoy viviendo malamente", ha relatado la propia afectada, entre sollozos, ante la sede del Santander en la plaza Jado de Bilbao, momentos antes de reunirse con directivos de la entidad en un último intento por evitar el desahucio, previsto para este 26

de marzo.



"Todas las negociaciones y gestiones hasta la fecha han sido absolutamente ineficaces, la dirección del banco no ha querido saber nada hasta ahora", ha lamentado la letrada. Su objetivo es que el banco permita a Obdulia y a uno de sus hijos que vive con ella seguir viviendo en su vivienda, en Llodio, o bien encuentre "algún tipo de fórmula o arreglo para que esta familia no se vea de la noche a la mañana en la calle, sin medios para seguir viviendo de ninguna forma, porque no tienen con qué".



Según ha explicado, Obdulia avaló con su piso un préstamo de 160.000 euros pedido por uno de sus hijos para montar un pequeño negocio, pero este no funcionó y dejó de pagar las cuotas. "Por una cantidad ridícula el banco se ha quedado con la casa del hijo y la de Obdulia, además de un camarote", ha denunciado Mentxaka.



Ante esta situación "absolutamente sangrante y demoledora", Stop Desahucios Bizkaia, que ha concentrado a una docena de personas frente a la sede del Santander en apoyo a Obdulia, ha dejado claro que la afectada "no va a estar sola".



La coordinadora de la plataforma, Marta Uriarte, ha afirmado que "es impensable que esta mujer el 26 de marzo a las 11 de la mañana la puedan lanzar de su casa". "No lo vamos a consentir", ha advertido. Por ello ya ha anunciado que de no fructiferar las negociaciones se movilizarán para evitar el desahucio.