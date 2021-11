16/11/2021 15:03 Sociedad Juego Profesionales instan a regular el acceso a la población joven de Navarra a juegos de azar y publicidad O.P.| Eitb Media Las asociaciones Antox, Aralar y Proyecto Hombre han animado a ahondar en la prevención de la adicción al juego entre los jóvenes, puesto que los aspectos más determinantes en su inicio en el juego son la facilidad de acceso y el hecho de que sea una actividad de ocio normalizada. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Manifestación contra las casas de apuestas en Pamplona. Foto de archivo: EFE. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Representantes de las asociaciones Antox, Aralar y Proyecto Hombre han animado a implementar en Navarra más medidas de control a los juegos de azar para prevenir la adicción entre los jóvenes.

El director del programa Suspertu de Proyecto Hombre, Garikoitz Mendigutxia, el coordinador de la asociación Aralar, Sergio García, y la responsable del programa Pause de Antox, Blanca Martínez, han presentado este martes en comisión parlamentaria el proyecto de prevención de ludopatía en jóvenes que están desarrollando con la financiación de Fundación Caja Navarra.

Mendigutxia ha destacado que las dos variables que más inciden en el comportamiento de los jóvenes en su relación con el consumo de drogas y comportamientos de riesgo son la disponibilidad y accesibilidad a estos así como la normalidad con la que son percibidos.

En este sentido ha señalado que todas las iniciativas que tengan que ver en el trabajo con estas dos variables "son muy importantes", así como las "iniciativas legislativas y políticas" que regulen cuestiones como las edades de acceso, las distancias de espacios de juego, el precio o la publicidad, puesto que estas medidas son "las más eficaces en cuanto a prevención".

Según revela el estudio Aproximación a la realidad de juegos de azar en la juventud de navarra, elaborado en 2020 como base de este proyecto, "los menores de edad participan en juegos de azar y lo dicen sin ningún tipo de pudor", considerándolo una alternativa de ocio "en muchos casos por la accesibilidad" y ante la carencia de espacios juveniles, ha señalado Martínez.

En base al estudio, la profesional ha aclarado que "está muy por encima la modalidad presencial de la online porque les resulta mucho más fácil" debido a que en Internet "tienen que contar con una tarjeta de crédito o datos bancarios".

Esto, ha explicado García, está relacionado con la diferencia entre el juego ético y el juego responsable, pues en el segundo caso los poderes públicos se limitan a informar y con ello se carga la responsabilidad únicamente sobre la persona que tiene problemas con el juego. "No hay ninguna campaña que te diga 'drógate responsablemente'", ha ilustrado.

Otro de los problemas detectados en este informe, ha indicado Martínez, es la "carencia para prevenir, detectar y actuar" por parte de las familias, que "no hablaban con sus hijos de los juegos de azar y adicción al juego" al no considerarlo necesario y porque no saben cómo hacerlo.

Para abordar esta problemática, ha explicado Mendigutxia, están trabajando en la creación de una página web para trabajar con las familias áreas como la detección de indicadores de riesgo en los hijos y la prevención, el establecimiento de pautas y normas, la supervisión, dar información real sobre lo que supone el juego, tipos de jugadores o las pautas de juego responsable.

El proyecto de prevención de ludopatía en jóvenes se completa con iniciativas y campañas específicas, dirigidas a los y las jóvenes en las actividades y lugares que estos frecuentan, como los centros escolares, el deporte federado o las casas de juventud.

En otoño de 2019 el Gobierno de Navarra puso en marcha de una comisión interdepartamental para estudiar un cambio normativo que diera respuesta a la preocupación social por la creciente expansión del sector del juego en Navarra y decidía suspender durante seis meses la concesión de autorizaciones para abrir nuevas casas de apuestas, salones de juegos y bingos.