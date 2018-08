Sociedad

Coca Cola y Pepsi cambian su fórmula para evitar advertir del cáncer

09/03/2012

La alarma ha surgido porque el Estado de California ha incluido en la lista de sustancias potencialmente cancerígenas el 4-metilimidazol, un químico empleado en estas bebidas.

Coca-Cola y Pepsico, las empresas que acaparan cerca del 90 por ciento del mercado de bebidas gaseosas en Estados Unidos, han decidido cambiar la fórmula de sus principales bebidas para evitar que las autoridades de California les obliguen legalmente a introducir una advertencia de cáncer en las etiquetas de sus botellas.

La nueva fórmula contendrá menos cantidad de un químico empleado para proporcionar el color caramelo característico de estas bebidas --el 4-metilimidazol (4-MEI)--, un compuesto que California ha añadido a su lista de carcinógenos.

El colorante empleado en estas bebidas aparece, de forma natural, en los procesos de elaboración y cocción de alimentos y está presente en múltiples productos, también en los de elaboración casera, como los postres lácteos, vinagre o flanes.

El cambio se ha introducido ya en California y se extenderá a todo Estados Unidos, donde estas empresas han pedido a los proveedores de este colorante que modifiquen su proceso de producción para reducir los niveles de 4-MEI que contiene, lo que no alteraría ni el color ni el sabor del producto.



Según ha informado Rafael Urrialde, responsable del rea de Nutrición y Salud de Coca-Cola España, "en principio este cambio no se llevará a cabo en el resto del mundo", porque este compuesto "no supone ningún riesgo para la salud humana" y "no ha generado ningún problema en ninguna otra zona del mundo".



"Las bebidas no son peligrosas para nada. Lo que ha ocurrido en California es que quieren introducir una advertencia por la presencia de este ingrediente tras un estudio que ha vinculado el 4-MEI con el cáncer en ratas, pero cuyos resultados no serían aplicables a los humanos, según ha señalado la propia FDA", indica.



La FDA, organismo que vela por la salud en Estados Unidos, ha dicho que una persona necesitaría beber más de 1.000 latas de Coca-cola o Pepsi al día para ingerir la misma dosis de este químico que se le suministró a los animales de los test de laboratorio en los que se ha probado el vínculo del 4-MEI con el cáncer.



En este sentido se ha manifestado también la Asociación Americana de Bebidas, representante de la mayoría del sector, que según la BBC, ha manifestado que no existen evidencias de que este compuesto ponga en riesgo la salud humana.