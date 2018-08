Sociedad

Campaña de los obispos

La Iglesia promete un 'trabajo fijo' a quien quiera ser sacerdote

Redacción

15/03/2012

Una campaña de la Conferencia Episcopal augura una "vida apasionante" a los posibles seminaristas.

La Iglesia católica promete "una vida apasionante" y "un trabajo fijo" en la nueva campaña para suscitar vocaciones sacerdotales con motivo del Día del Seminario, que se celebra el próximo 19 de marzo.

"No te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo", dice un joven al inicio del anuncio, presentado hoy en la Conferencia Episcopal Española (CEE) como parte de la campaña "Te prometo una vida apasionante".

"No te prometo la comprensión de los que te rodean, te prometo que sabrán que has hecho lo correcto" y "no te prometo una decisión fácil, te prometo que nunca te arrepentirás", dicen otros hombres jóvenes y mayores que, al final del anuncio, resultan ser sacerdotes.

Las promesas de estos nueve curas han sido elaboradas a partir de las respuestas dadas por un centenar de sacerdotes de toda España entrevistados para la campaña, que la CEE ha colgado en Internet en Youtube y difundido por redes sociales como Facebook o Twitter.

La campaña, que incluye pósters, folletos y estampas con oraciones, ha costado 7.000 euros, ha detallado en rueda de prensa el director de Información de la CEE, Isidro Catela, para quien se trata de un "coste ridículo" dada la difusión nacional que pretende alcanzar la iniciativa.

Según datos oficiales de la CEE, en el curso 2011-2012 se ha producido un aumento, en términos absolutos, de 51 seminaristas, lo que supone un incremento porcentual del 4,2% respecto al curso anterior.