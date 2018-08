Sociedad

Funeral por los tres militares

Sarkozy dice que el asesino quería poner a toda Francia 'de rodillas'

Redacción

21/03/2012

Sarkozy ha indicado en la ceremonia de homenaje a los tres militares asesinados en Toulouse y Montauban que los fallecidos han sido víctimas de una ejecución terrorista.

Sarkozy ha presidido en Montauban, la ceremonia de homenaje a los tres militares asesinados. El acto ha tenido lugar en el patio del 17 Regimiento de Paracaidistas al cual pertenecían dos de los fallecidos.



Junto con el presidente, han estado el primer ministro Fillon y los titulares de Interior, Defensa y Justicia, además de los principales candidatos en la carrera al Elíseo: Hollande, Bayrou y Le Pen.

"Los tres soldados fallecidos no encontraron la muerte en el campo de batalla, sino en una ejecución terrorista", ha dicho Sarkozy. "Han sido víctimas de una ejecución terrorista con la que se quería poner "a toda la República de rodillas", ha afirmado.



"La república no ha cedido, no ha reculado, ha hecho su deber y estos crímenes no quedaran impunes", ha asegurado el presidente.