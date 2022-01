19/01/2022 15:14 Sociedad ABUSO SEXUAL Condenado un hombre por agredir sexualmente a su nieta en Baiona EITB MEDIA Los padres de la víctima interpusieron la denuncia en 2019 y ahora, los jueces le han condenado a dieciocho meses de cárcel. No obstante, no tendrá que ingresar en prisión si no comete otro delito . Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal de Baiona ha juzgado este martes a un hombre de 70 años acusado de agredir sexualmente a su nieta de 7 años, según ha informado el diario Berria.

Los padres de la víctima interpusieron la denuncia en 2019 y ahora, los jueces le han condenado a dieciocho meses de cárcel. No obstante, no tendrá que ingresar en prisión si no comete otro delito.

Asimismo, el hombre deberá abonar a la niña y a sus padres 5.000 euros y no podrá relacionarse con ella ni tampoco podrá andar en zonas donde haya menores.

Según el diario, el hombre tiene antecedentes judiciales, ya que en varias ocasiones se ha sentado ante la Policía francesa acusado de realizar llamadas de connotación sexual a decenas de menores.