24/01/2022 11:01 Sociedad Violencia machista El violador en serie de Gipuzkoa admite la agresión sexual que se le imputa en Beasain AGENCIAS | EITB MEDIA El acusado ha admitido su culpabilidad, pese a que ha afirmado que no recuerda los hechos ocurridos el 13 de julio de 2019 en Beasain, debido al consumo de alcohol y drogas.

El violador en serie de Gipuzkoa, que se enfrenta desde este lunes a su primer juicio por una agresión sexual supuestamente cometida en Beasain en 2019, ha admitido los hechos que se le imputan, al "no poder negar" el peso de las evidencias reunidas contra él.

Los hechos que serán enjuiciados a lo largo de esta semana y la siguiente, ocurrieron el 13 de julio de 2019.

El encausado ha confesado ser el autor de esta agresión sexual cometida, aunque ha asegurado que no recuerda los hechos. "No puedo negarlo, lo reconozco. Sí, lo confieso, aunque no me acuerdo, pero confieso. No puedo engañar a la justicia ni a los exámenes", ha afirmado.

Tras asegurar que se encuentra "muy mal", el hombre que se sienta en el banquillo de los acusados ha asegurado que su voluntad es "indemnizar, cuando trabaje, a la víctima hasta en el último céntimo". También ha manifestado que ha estado en terapia y ha empezado a recordar "cosas", pero no la agresión, porque era "imposible".

La Fiscalía, la acusación particular que ejerce la perjudicada, y la acción popular, a cargo de la asociación Clara Campoamor, reclaman para este hombre, 24 años de prisión.

En la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa, el acusado ha admitido su culpabilidad, pese a que ha afirmado que no recuerda los hechos debido al consumo de alcohol y drogas.

Acusaciones en la violación esperan una condena "importante"

Las acusaciones personadas en el juicio esperan una sentencia condenatoria "importante" para el acusado, ya que el procedimiento de instrucción ha sido "excelente", la investigación "está muy bien atada" y todas las pruebas dirigen al acusado.

Así lo ha expresado la abogada de la víctima, Malu Valles, antes del inicio de la vista.