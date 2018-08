Sociedad

Polémica por un vídeo sobre la violencia y la corrupción en México

13/04/2012

Las imágenes muestran a unos niños protagonizando escenas de violencia que se han vuelto habituales en el día a día de México y ha sido realizado por la organización Nuestro México del futuro.

Un vídeo sobre la violencia y la criminalidad en México, y que ha sido difundido a través de Internet, ha desatado una gran polémica en plena campaña para las elecciones generales del próximo 1 de julio. El vídeo se titula Niños incómodos y muestra a unos niños protagonizando escenas de violencia que se han vuelto habituales en el día a día de México y ha sido realizado por la organización Nuestro México del futuro.

En las imágenes se describen robos a mano armada, secuestros, manifestaciones, enfrentamientos con la policía, un montaje de tráfico de inmigrantes un escenario rural y un enfrentamiento a balazos. Asimismo, el vídeo muestra a funcionarios y policías en actos de corrupción mientras suena de fondo un tema que dice "una mañana linda".

Al final de las imágenes numerosos niños aparecen tras las rejas y la voz de una menor reclama: "Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita".

El mensaje está dirigido a los candidatos a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de izquierdas, Josefina Vázquez, del oficialista Acción Nacional y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza.

El vídeo, de cuatro minutos de duración, ya ha sido visto por más de 10 millones de usuarios.