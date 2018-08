Sociedad

Accidente en Botsuana

El rey: 'Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'

Redacción

19/04/2012

"Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", ha dicho el rey tras recibir el alta hospitalaria de los facultativos que le han atendido en el hospital USP San José.

