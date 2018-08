Sociedad

Revilla golpea el coche de Pereda en el aparcamiento del Parlamento

18/04/2012

El expresidente de Cantabria dijo que se marchó sin dejar un aviso porque pensó que la cosa no había llegado a mayores. Revilla pidió disculpas a la diputada socialista y le dio los datos de su seguro

Según cuenta El Diario Montañes, el pasado viernes sobre las tres menos cuarto de la tarde la diputada socialista Cristina Pereda se dirigió al aparcamiento del Parlamento regional para coger el coche. Cuando llegó al vehículo, se lo encontró abollado y sin ninguna nota de disculpa de quien hubiera chocado contra su coche.

Uno de los chóferes oficiales del Gobierno regional sugirió que el coche que podría haber provocado los daños era azul y parecía un Peugeot.

La diputada solicitó a los guardias de seguridad el visionado de las últimas horas grabadas para localizar al responsable. Tras revisar las cámaras de seguridad vieron que el conductor del vehículo que había chocado contra el de Pereda era Miguel Ángel Revilla, quien entraba en su coche, arrancaba, apenas avanzaba, y golpeaba sin querer el vehículo de la socialista. El expresidente escuchó el ruido. «Pero miré y no vi nada, la verdad», según relató ayer. Revilla dijo que se marchó sin dejar un aviso porque pensó que la cosa no había llegado a mayores.

Pereda trasladó su malestar al grupo del PRC y Revilla pidió disculpas en cuanto le llamaron para informarle de los daños. Dio los datos de su seguro y suscribió un parte amistoso firmado este lunes.

Pereda lo confirmó ayer, pero no quiso dar importancia al suceso: «No tiene más historia que un golpe entre dos coches y el parte correspondiente a los seguros, como sucede todos los días muchas veces en cualquier lugar. No voy a entrar en ese tema. No tenemos suficientes problemas en Cantabria que afrontar, como para hablar de chorradas».

Pero el suceso ya se había comentado en las redes sociales desde el lunes. En Twitter las coñas llegaban a solicitar que agentes de la T.I.A., la agencia de detectives donde emplean sus talentos Mortadelo y Filemón, asumiera las investigaciones para determinar las identidades de los implicados. Al final, para atajar interpretaciones desviadas el propio Parlamento accedió ayer a aclarar brevemente el episodio.