Sociedad

Copago farmacéutico

Bengoa dice coincidir con algunas medidas aprobadas

Redacción

18/04/2012

Para asegurar la sostenibilidad del sistema, las comunidades han acordado traer otras alternativas a una reunión. Navarra espera a conocer los detalles del copago para valorarlo.

audios (1) Entrevista a Rafael Bengoa

El consejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha indicado este miércoles que hay consenso con algunas de las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud, como acabar con el turismo sanitario, mientras que otras no son de su agrado.

Después de cinco horas de reunión del Consejo Interterritorial de Salud y en rueda de prensa conjunta con la ministra, Ana Mato, y el resto de consejeros, Bengoa ha precisado que está de acuerdo con la adaptación de la directiva comunitaria sobre turismo europeo y acabar con el turismo sanitario, o la ampliación de los genéricos.

En su opinión, éstas aportan sostenibilidad, mientras que del resto prefiere recibir el documento "con la letra pequeña" antes de explicar más.

No obstante, ha adelantado que no coincide principalmente con el aumento de lo que habrá que abonar por los medicamentos y no le parece que sea la solución a "los grandes retos del sistema sanitario".

Bengoa ha dicho que perjudicará a los pacientes crónicos, por lo que se asegurará de que "eso no sea así".

Para asegurar la sostenibilidad del sistema, ha agregado, las comunidades han acordado traer otras alternativas a una reunión, en la que no habrá periodistas.



Navarra, a la espera de conocer los detalles del copago



El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, ha dicho que el Ejecutivo foral está a la espera de conocer el contenido del Real Decreto sobre copago farmacéutico para valorar la forma en que afecta a Navarra y el impacto económico que puede tener. El consejero ha asegurado que éste, al igual que el recorte en educación, es un tema "muy complejo" y el Gobierno Foral no sabrá hasta qué punto está obligado a aplicar la medida hasta que se publique en el BOE.

"Son medidas muy duras para los ciudadanos, muy duras también en otras ocasiones para los propios trabajadores públicos, pero el objetivo es salir de esta espiral, que va a acabar siendo

catastrófica, del endeudamiento público", ha afirmado el consejero.