JUICIO Hoy declaran otras dos modelos que denunciaron abusos sexuales contra Kote Cabezudo ANE SANTESEBAN | EITB MEDIA última actualización: 14/03/2022 11:55 (UTC+1) Publicado: 14/03/2022 09:51 (UTC+1) El pasado jueves testificaron las tres primeras víctimas, y al igual que entonces, la vista de este lunes se está celebrando a puerta cerrada para que nadie vea ni escuche lo que cuentan las modelos al magistrado.

Este lunes declaran en Audiencia de Gipuzkoa otras dos mujeres que denunciaron abusos sexuales contra el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo. La semana pasada testificaron las tres primeras víctimas, y al igual que entonces, la acusación particular ha solicitado que la vista se celebre a puerta cerrada para que nadie vea ni escuche lo que cuentan las modelos al magistrado.

En un primer momento se planteó que en esta cuarta jornada de la vista los medios de comunicación pudieran escuchar, no grabar, el audio de los testimonios de las presuntas víctimas sin difundir datos que pudieran identificarlas. Sin embargo, el letrado de la acusación particular, Mario Díez presentó un escrito el pasado viernes solicitando a la Sala que sus testimonios sean a puerta cerrada, lo cual ha sido admitido por el tribunal ya que la solicitud "tiene apoyo legal para preservar su intimidad".

Díez ha explicado que las "crónicas del fin de semana en algunos medios ha hecho reafirmar la decisión" de estas mujeres de declarar a puerta cerrada, porque, según ha apuntado, se han difundido "detalles periféricos" sobre ellas.

Por su parte el fiscal, Jorge Bermúdez, que representa a 16 presuntas víctimas, ha indicado que se reunirá con las que no están representadas por la acusación particular para conocer su opinión al respecto y actuar conforme a su voluntad. De este modo, por el momento, al menos todas las declaraciones de las víctimas que ejercen acusación particular serán a puerta cerrada.

Tras los primeros testimonios, el pasado jueves, de las víctimas de Kote Cabezudo, y en declaraciones a los medios, el fiscal Jorge Bermúdez señaló que la versión ofrecida por las tres presuntas víctimas no correspondía con la ofrecida por el acusado y añadía que ahora corresponde al tribunal valorar a qué versión da más credibilidad y cual considera que se ajusta más a la realidad". "Lo harán, sobre todo, cuando tengan a su disposición las pruebas periciales, los metadatos de las imágenes que señalan fechas, momentos y demás", apuntó.

Sin embargo, el fotógrafo niega todas las acusaciones contra él. En su declaración, el pasado martes, Kote Cabezudo indicó que nunca mantuvo relaciones sexuales con menores y que nunca abusó de las modelos. Asimismo, quiso demostrar que todas las mujeres firmaron los contratos cuando ya eran mayores de edad y que sabían cómo y para qué se iban a utilizar esas imágenes. Tanto la acusación como la Fiscalía tendrán como objetivo refutarlo.

Cabezudo está acusado de varios delitos de carácter sexual, entre ellos el de violación, corrupción de menores y contra la intimidad. Así, el Fiscal pide 121 años de cárcel por los delitos cometidos contra 17 mujeres. La demanda de la acusación particular, en cambio, es mucho mayor. Eleva la petición de pena a 2400 años de prisión, ya que le acusa de casi 200 delitos.