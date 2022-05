Sociedad Entrevista Iban Rodríguez: "El proyecto va hacia adelante si los informes son positivos" Isusko AB | EITB Media Publicado: 11/05/2022 11:04 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2022 11:52 (UTC+2) El Ayuntamiento de Leioa recalificará un terreno del monte Kurkudi para construir un gimnasio. Escuchar la página Escuchar la página

El Ayuntamiento de Leioa recalificará un terreno del monte Kurkudi para construir un gimnasio, proyecto que quieren evitar unas 1000 familias de Leioa que engloban la asociación SOS Kurkudi.

Amenazan con llevar al equipo de gobierno del ayuntamiento (PNV- PSE) a los tribunales porque se dará luz verde a la recalificación de parte del monte Kurkudi para construir un gimnasio, donde ahora se encuentra un antiguo convento.

El alcalde de Leioa Iban Rodríguez afirmaba en el programa "Boulevard" que el proyecto sigue adelante, "ha habido que hacer una modificación que ha ido adelante y se ha mandado a la empresa promotora que nos ha pedido la Diputación. El proyecto va hacia adelante si los informes son positivos".

"Es un terreno privado en el que hay promotores que han querido comprar ese solar y el edificio", dejaba claro el alcalde.

Se comenta que de 4000 metros cuadrados edificables se podría pasar a más de 20 000, "no es lo que se esta propagando por ahí, no sabemos la afección que puede tener. El impacto es mínimo y habrá poca influencia en el arbolado que hay allí. No sabemos como será el impacto medioambiental hasta tener todos los detalles".

El alcalde ve cosas positivas en el proyecto, "se crearían unos 100 puestos de trabajo y puede ser una buena opción para los vecinos y vecinas de Leioa. Es una zona que ha estado abandonada, no es una zona para mucho disfrute de los vecinos a día de hoy".