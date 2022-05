Sociedad Navarra La Plataforma 0-3 mantiene la huelga AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/05/2022 11:25 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2022 11:52 (UTC+2) La plataforma afirma que no ha recibido "ninguna comunicación oficial" sobre la creación de una mesa para analizar las necesidades de las escuelas infantiles en Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

La Plataforma durante una movilización en Burlada. Foto: Plataforma 0-3.

La Plataforma 0-3 decidió anoche continuar con las movilizaciones previstas y la huelga indefinida después de conocer que Educación acepta la propuesta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) de constituir una mesa para analizar las necesidades de las escuelas infantiles a la que sería "invitada".

La plataforma afirma que no ha recibido "ninguna comunicación oficial" sobre la creación de este foro ni tampoco sobre su grado de participación en el mismo cuando ya han dicho en repetidas ocasiones que quieren ser "participantes activas" en una mesa que trate "para empezar" y de manera "urgente" la bajada de ratios y la subida salarial.

Por ahora "no sabemos cuál es la propuesta, no sabemos cómo se va a articular el funcionamiento de ese organismo, no sabemos con qué objetivos, contenidos y calendario va a trabajar y por lo tanto no se va a desconvocar la huelga porque no se está respondiendo a ninguna de nuestras reivindicaciones", dice la Plataforma.

Y subraya que si no se atienden sus demandas para darles cabida en la mesa como agente negociador y no se abordan sus reivindicaciones no aceptarán "brindis al sol".

"Tenemos claro por qué hemos hecho esto", ha sido "la única vía para poner el 0-3 en la agenda política" después de "años peleando por lo mismo", asegura, y agrega que de hecho los responsables "saben de sobra cuáles son las reivindicaciones urgentes y a medio plazo porque se les han trasladado durante años".

La Plataforma 0-3 se ha concentrado esta mañana ante el Parlamento Foral, coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria, en defensa de "unas escuelas infantiles dignas". Tras la pancarta medio centenar de profesionales han respaldado la movilización mientras continúan la segunda semana de huelga con unos servicios mínimas que critican por elevados.

Por tanto se mantiene una huelga que hoy cumple once días y mientas esta dure han acordado celebrar los lunes concentraciones ante Educación y los jueves ante el Parlamento, y el resto de días se trabajará por barrios y zonas "para socializar la problemática" porque "la ciudadanía se está enterando ahora de lo que pasa en el 0-3 y nos está dando muchísimo respaldo", con 30 000 firmas ya recogidas.