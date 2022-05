Sociedad Ley de salud sexual El anteproyecto de la ley del aborto no recogerá una bajada del IVA de los productos para la regla Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 16/05/2022 10:01 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2022 10:59 (UTC+2) La ministra de Igualdad afirma que el debate del borrador está "acabado", por lo que mañana se aprobará el fin de la autorización parental para abortar para menores de 16-17 años y el derecho a baja para las mujeres con dolor menstrual. También se reconocerá un permiso preparto desde la semana 39. Escuchar la página Escuchar la página

El IVA de las compresas seguirá siendo del 10 %.

Euskaraz irakurri: Abortuaren legearen aurreproiektuak ez du hileko produktuen BEZa murrizteko neurririk jasoko

Tras un intenso debate entre los socios del Gobierno español, el consejo de ministros aprobará mañana el anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual —más conocida como la ley del aborto—, tras confirmar la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el borrador está "acabado". La también diputada de Unidas Podemos ha revelado, asimismo, que finalmente no se recogerá una bajada del IVA de los productos para la regla (compresas, tampones, copas... que ahora tienen un 10 %). El Ministerio pretendía reducir (al 4 %) o quitar la denominada 'tasa rosa', pero tras debatirse entre los socios de gobierno, se ha decidido no abordar en esta ley.

Sin embargo, el borrador sí contará con medidas novedosas, ya que por primera vez, se reconocerá el derecho a una baja retribuida para aquellas que sufran de dolor menstrual. España será el primer estado en reconocerlo de toda la Unión Europea. Además, se contemplará un permiso preparto desde la semana 39 del embarazo (en un primer momento se habló de la semana 36).

Por lo demás, el anteproyecto volverá a reconocer el derecho a las menores de 16-17 años a abortar sin el consentimiento de sus progenitores o tutores legales. Este derecho ya se contemplaba en la ley de 2010, que quedó sin efecto por la reforma del Gobierno de Rajoy en 2015. Además, se ha eliminado la tutela para las mujeres con discapacidad.

Asimismo, también se han suprimido los tres días de reflexión que se exigen actualmente para abortar y se obligará a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos, que solo practican el 20 % de los abortos. En este sentido, se garantizará que las mujeres puedan abortar en el centro público más cercano a su domicilio.

El anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia. Este registro será compatible con el hecho de que en todos los hospitales públicos habrá personal sanitario que pueda practicar abortos voluntarios a través de los dos métodos, el quirúrgico y el farmacológico.

Baja por dolor menstrual

En una entrevista concedida a la Cadena Ser recogida por eitb.eus, la ministra Irene Montero ha destacado que con el borrador el Estado español se convertirá en el primero de la Unión Europea en reconocer la baja laboral por dolor menstrual, medida que ha calificado de "revolucionaria".

Según ha explicado, las bajas serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado. Además, la baja no comprenderá un número de días concretos, sino que serán los que necesite cada mujer.



Para Montero, ya era hora de que se hablase de un tema que ha sido padecido "con vergüenza, tabú y estigma con más de la mitad de la población" y de que las instituciones se ocupasen de la salud menstrual.

Además de la baja por reglas dolorosas incapacitantes, Montero ha confirmad que la nueva ley del aborto incluirá un permiso preparto remunerado a partir de la semana 39, frente a los borradores iniciales que fijaban este permiso a partir de la semana 36.

Sin IVA superreducido para los productos menstruales



La ministra ha lamentado que el anteproyecto no recoja el IVA superreducido para productos de higiene menstrual, pese a ser una medida que formaba parte del acuerdo de coalición.

No obstante, ha anunciado que "seguirán luchando" para que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado. Según Montero, esta medida tiene un coste de unos 30 millones de euros.

Asimismo, la norma incluye también el derecho de las mujeres a que en los centros educativos o en los centros penitenciarios, por ejemplo, se puedan distribuir de forma gratuita productos vinculados a la higiene menstrual, como compresas, tampones o copas menstruales.