Sociedad Euskera Un barnetegi que rompe barreras EITB Media Publicado: 26/05/2022 13:55 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 13:55 (UTC+2) El segundo fin de semana varios estudiantes y profesores de euskera del País Valenciano se reunieron en Sinarcas, para llevar a cabo un barnetegi durante tres días. Todos comparten la pasión por el euskera. Las jornadas fueron una oportunidad para "sumergirse" en la lengua. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El barnetegi en Sinarcas. Foto: Raquel Andrés Durà Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Mugak gainditzen dituen barnetegia

En Euskal Herria son muy habituales los barnetegis, espacios para aprender y hablar euskera. ¿Es posible, sin embargo, organizar alguno fuera de aquí? De ser así, ¿dónde, cuándo, cómo? La Respuesta: Valencia. Entre alumnos como profesores de euskera, veinte personas se dieron cita a principios de mayo en la localidad de Sinarcas. Por primera vez, en el pueblo se pudo escuchar un idioma nunca antes oído: el euskera.

Siendo la primera vez que se organiza algo así en Valencia, la acogida ha sido un éxito. La idea fue llevada a cabo por el euskal etxea Laurak Bat de la capital, y también se animaron alumnos y profesores de las escuela oficial de idiomas de Valencia, Alacant y Castelló.

¿Por qué hacer un barnetegi en un pueblo de Valencia de cerca de mil habitantes? Según Raquel Andrés, estudiante y miembro de la euskal etxea, el objetivo era "sumergirse" en el euskera; "ayuda a poner los pies en el suelo". Fueron a una casa rural y construyeron su propio espacio, desde el euskera y en euskera.

¡Los estudiantes sí tenían ganas, sí, de hablar! La profesora de la EOI de Alacant, Izaskun Kortazar, anduvo con alumnos de mayor nivel: "Lo único que hicimos fue practicar el habla. Puede ser muy cansino hablar tantas horas en euskera ". Sin embargo, el viernes, mientras los profesores preparaban el material del día siguiente, los alumnos acudieron a un bar para seguir hablando. En euskera, cómo no.

Pasión por el euskera

"El interés de nuestros alumnos y alumnas no es de este mundo". Kortazar afirma que con otras lenguas que se imparten en las EOI no ocurre así: "La motivación es personal. Están fascinados por el euskera y, una vez empiezan, no paran. Es increíble".

Andrés explica sus motivos: "No todos, pero muchos tenemos relación con Euskal Herria. Tengo un caserío en la sierra de Aralar y voy todos los meses a Zaldibia (Gipuzkoa). Tengo bastante contacto con el euskera; en el pueblo todo el mundo lo habla".

En la capital también se reúnen los euskaltzales en la euskal etxea Laurak Bat. "La formamos quienes tenemos interés por la cultura vasca, quienes tenemos relación con gente de Euskal Herria, o quienes son de allí, los de la diáspora. Nos juntamos mucho para irnos soltando". Han estado paralizados por la pandemia, pero ya han retomado la marcha. Iñaki Perurena, por ejemplo, estuvo allí levantando piedras.

Además, en Valencia no pierden la oportunidad de celebrar las fechas señaladas: Korrika, Euskararen Eguna, Euskaraldia, Santa Águeda…

Obstáculos para seguir aprendiendo

Aunque tengan oportunidad de aprender los niveles básicos del euskera, los alumnos y las alumnas de las EOI de Alacant y Castelló han puesto en marcha una recogida de firmas para poder recibir clases hasta el nivel B2. Sólo en el de Valencia ofrecen el nivel B2; en los otros dos, llegan al B1. De momento no han recibido respuesta por parte del responsable de Educación.

Kortazar explica la situación de las EOI: "Es el cuarto año para nosotros; en Valencia empezaron dos años antes. Ahora, es una locura que un profesor enseñe en cuatro cursos. El curso que viene sí que necesitaríamos un segundo profesor, porque de lo contrario no será posible impartir el B2".

La profesora considera previsible la necesidad de contratar un segundo profesor a medida que van pasando los cursos. "En principio, dicen que no van a contratar a un solo profesor más. [Los alumnos de Alacant y Castelló] no tendrán opciones de empezar el B2", añade Kortazar. En Valencia tienen dos profesores; uno a jornada completa, el otro, a media jornada.

Andrés realizará el examen B2 el próximo mes de junio. De aprobarlo, ya no tendría posibilidades de seguir estudiando un nivel más alto en la EOI de Valencia: "¿Alternativas? Repetir curso. ¡No sería tan malo, porque nuestro B2 es un poco ficticio! Quiero aprender y ya está. Si no, podemos ir a la euskal etxea, donde también imparten clases". Es una posibilidad para los valencianos, pero en Alacant y Castelló no cuentan ni con ningún euskal etxea, ni con otro centro donde estudiar euskera.