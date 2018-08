Sociedad

Juicio en Pamplona

El acusado de matar a Lavandera: 'Lo hice por defender mi propia vida'

21/05/2012

Sergio Fernando R.S., acusado de asestar en enero de 2010 varios navajazos al joven Asier Lavandera ha dicho que la víctima "lo atacó sin ningún motivo". El fiscal pide 14 años y medio de prisión.

El acusado de asestar en enero de 2010 varios navajazos que causaron la muerte al joven donostiarra Asier Lavandera, hechos por los que el fiscal pide una pena de 14 años y medio de prisión en el juicio iniciado hoy en Pamplona, ha reconocido que lo hizo y que con ello "defendió" su propia vida.



Los hechos, calificados de homicidio por el fiscal y de asesinato por la acusación particular, ocurrieron de madrugada a la salida de una discoteca en Lekunberri, donde tras una discusión Lavandera recibió varios navajazos y falleció horas después por una hemorragia masiva.



En su declaración Sergio Fernando R.S., "El Portu", ha insistido, como lo hizo tras su detención horas después de los hechos, ser el autor de los navajazos, que hoy ha atribuido a un "malentendido" que "no tenía que haber terminado así".



Al respecto, ha recordado que el 16 de enero de 2010, tras hacer botellón y salir por varios bares de Pamplona, donde estuvo bebiendo "de todo", acudió con otros tres amigos "que no tienen nada que ver en todo esto" a la discoteca Mao Mao de Lekunberri, donde siguió bebiendo "sin ningún jaleo" hasta que, al cierre del local, se vio envuelto en un altercado.



"El Portu", como ha reconocido que le llamaban, ha señalado que ya en la calle se paró a hablar con una persona y, "sin ningún motivo", la víctima le atacó por la espalda y le dio "golpes en la cabeza", momento en que el acusado miró a su alrededor y vio a varios personas "con botellas y palos pegándose".

"Le dije al difunto a ver qué pasaba, a ver si estaba tonto, pero volvió a lanzarse", ha dicho "El Portu", quien ha reconocido que entonces sacó la navaja que llevaba, hizo "un amago" para "asustarles" pero, al ver que no lo hacían y que estaba "solo ante un montón de gente que no conocía" pensó: "Antes de que llore mi madre, que no puede llorar, que llore la suya", ha dicho.



"No me dio ningún motivo para no utilizarla", ha señalado sobre la nula reacción de Lavandera ante su navaja, que ha insistido en que la sacó para asustarle, pero "antes de estar yo en una cuneta tenía que defenderme".



"Yo me defendí por mi vida", ha asegurado tras negar que, como señala la versión de fiscal y acusación particular, persiguiera a Lavandera para asestarle los navajazos, ya que lo hizo "de cara y de una sola vez. No tengo necesidad de ir por la espalda. Todo fue de cara".



La familia de Lavandera, a favor de una larga pena



Manuel Lavandera, padre del joven muerto en enero de 2010 a la salida de una discoteca de Lekunberri, ha dicho haber vivido un momento "muy duro" con la declaración del asesino confeso de su hijo, una persona "irrecuperable" y cuya larga condena de cárcel sería "un beneficio para la sociedad".



En declaraciones a los periodistas en la Audiencia de Navarra, tras escuchar el interrogatorio del acusado de matar a su hijo en enero de 2010, Lavandera ha lamentado haber percibido cómo "está orgulloso y en ningún momento arrepentido" del crimen.