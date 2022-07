Sociedad FIESTAS DE VITORIA Programación completa de las Fiestas de la Virgen Blanca EITB MEDIA Publicado: 22/07/2022 12:59 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2022 12:59 (UTC+2) Las fiestas de Vitoria tendrán lugar del 4 al 10 de agosto. Escuchar la página Escuchar la página

Programación completa de las Fiestas de la Blanca de Vitoria que tendrán lugar del 4 al 10 de agosto. Habrá más de 400 actiivdades repartidas por toda la ciudad, y, además, con el objetivo de ir animando el ambiente festivo, las dos semanas previas al comienzo de fiestas, tendrán una programación especial.

PREFIESTAS Y DÍA DE SANTIAGO

Viernes, 22 de julio



20:00 horas: Espectáculo musical itinerante desde la calle San Prudencio. Canciones tradicionales vascas: Benta Zaharreko mutiko alaiak

Sábado, 23 de julio



20:00 horas: Espectáculo musical itinerante desde el parque Judimendi. Música a cappella: Demodé Quartet 'Sobre ruedas'

Domingo, 24 de julio



10:00 horas-14:00 horas: 57º Campeonato Santiago de bolo alavés (Bolera de la plaza de Los Fueros)

12:00 horas-14:30 horas y desde las 16:30 horas hasta las 22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (laza de Santa Bárbara)

17:30 horas-20:00 horas: 57º Campeonato Santiago de bolo alavés (Bolera de la plaza de Los Fueros)

19:00 horas: Festival de cesta punta por parejas (Frontón Olave)

20:00 horas: Espectáculo musical itinerante desde calle Sancho el Sabio. The Farra Marching Band.

23:00 horas: Verbena: Joselu Anayak (Plaza de España)

Lunes, 25 de julio



Desde las 07:00 horas hasta las 00:00 horas: Feria de ajos (Calle Portal del Rey y calle San Francisco)

08:00 horas: Misa (Iglesia de San Miguel. Capilla de la Virgen Blanca)

09:00 horas: Dianas. Banda Municipal de Música (Plaza de España)

09:30 horas-10:30 horas: Ofrenda floral y aurresku de honor por los blusas fallecidos y las neskas fallecidas (Cementerio de Santa Isabel)

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

10:30 horas-12:00 horas: Taller de cesta punta para niños y niñas (Frontón de la plaza de Los Fueros)

11:00 horas-14:30 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

11:00 horas: V Carrera de Barricas de Vino para cuadrillas de Blusas y Neskas (Plaza de España)

11:30 horas-13:30 horas: Txori-pintxo solidario 'Zaporeak' (Plaza de la Virgen Blanca)

12:00 horas: IV Homenaje 'Abarka de Oro' (Plaza del Arca)

12:45-14:15 horas: Herri kirolak (Plaza de Los Fueros)

13:00 horas: Concierto: Banda Municipal de Música (Parque de La Florida)

13:00 horas: Entrega de los XX premios Zintzarri (Plaza de España)

16:30 horas-22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak' (desde Plaza de España por las calles Dato y Florida hasta plaza del Renacimiento)

17:00 horas: Paseíllo de ida. Comisión de Blusas y Neskas (desde Plaza de España por las calles Dato y Florida hasta plaza del Renacimiento)

18:00 horas:

- Vaquillas txiki (Iradier Arena)

- Master de pelota mano femenino (Frontón de la plaza de Los Fueros)

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak' (desde la plaza del Renacimiento)

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas (desde la plaza del Renacimiento)

Martes, 26 de julio

11:00 horas-14:30 horas y 16:30 horas-22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

18:00 horas: Campeonato Green Capital de pala femenina (Frontón la plaza de Los Fueros)

19:00 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón la plaza de Los Fueros)

Miércoles, 27 de julio

11:00 horas-14:30 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

16:30 horas-22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

Jueves, 28 de julio

11:00 horas-14:30 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

16:30 horas-22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

18:00 horas: Campeonato Green Capital de pala femenina (Frontón la plaza de Los Fueros)

19:00 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón la plaza de Los Fueros)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

Viernes, 29 de julio

11:00 horas-14:30 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

16:30 horas-22:00 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

19:00 horas: Mayumaná: Currents (Teatro Principal)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

20:00 horas: Espectáculo musical itinerante desde calle San Prudencio Orkresta Elektrotxaranga

21:30 horas: Mayumaná: Currents (Teatro Principal)

23:00 horas: Concierto: Malas Compañías. Tributo a Joaquín Sabina (Plaza de España)

Sábado, 30 de julio

9:30 horas: Eliminatorias del LVI Campeonato de Mus de Álava (Plaza Celedones de Oro)

11:00 horas hasta las 14:30 horas: Feria de las fiestas de la Virgen Blanca (Plaza de Santa Bárbara)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

Domingo, 31 de julio

09:00 horas: Día de los Auroros

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

12:30 horas: Misa Pontifical (Iglesia de San Miguel)

17:30 horas: Campeonato Interprovincial Virgen Blanca de bolos tres tablones (parque de Arriaga)

19:00 horas: Mayumaná: currents (Teatro Principal Antzokia)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

20:00 horas: Espectáculo de danza: 'Out of the blue' e 'Imperfectas', con LaRutan + Input (Parque de Judimendi)

20:00 horas: Espectáculo musical itinerante: 'Batuketa batukada'

21:30 horas: Mayumaná: currents (Teatro Princpal Antzoki)

Lunes, 1 de agosto

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas en el (Frontón plaza de los Fueros)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

Martes, 2 de agosto

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la plaza de los Fueros)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

20:00 horas: Concierto: Banda de Música de Araia (Plaza del Arca)

21:30 horas: Pregón de Fiestas en honor de la Virgen Blanca (Plaza España)

21:30 horas: Concierto tras el Pregón de Fiestas: The Stompers & Nuala Irish Dancers. Tribute to The Dubliners (Plaza España)

Miércoles, 3 de agosto

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la plaza de los Fueros)

11:30 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

18:00 horas: Inauguración Euskal Gunea y GEU saria (Plaza del Machete)

18:15 horas: Juegos Euskaraldia (Plaza del Machete)

18:15 horas: Presentación de las pancartas de las cuadrillas de la Comisión de Blusas y Neskas (Plaza del Machete)

19:15 horas: Novena en honor de la Virgen Blanca (Iglesia de San Miguel)

19:30 horas: Espectáculo infantil: Ane Gebara y Aitor Vinagret 'Eman egurre Pinotxo' (Plaza del Machete)

20:00 horas: Dantza Plazan: Azido Folkloriko (Plaza del Machete)

20:00 horas: Concierto: Agrupación Musical Santa Cecilia de Elciego (Plaza del Arca)

20:30 horas: V Bajada de Zuridonna en las calles Rioja y José Erbina

22:00 horas: Concierto: Trikoma (Plaza del Machete)

FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA

Jueves, 4 de agosto

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas en el Frontón (Plaza de los Fuero)

18:00 horas: Chupinazo y descenso de Celedón

18:30 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

19:00 horas: Bailables: Orquesta Jamaica (La Florida)

19:15 horas: Comitiva Municipal de ida a Vísperas

19:30 horas: Baile de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

19:30 horas: Solemnes Vísperas en honor de la Virgen Blanca

19:30 horas: Mini disco con DJ Maite (Jardines del Obispo Fernández de Piérola)

22:00 horas: Procesión de los Faroles

22:00 horas: Concierto: Ibil Bedi (Txosnas)

22:00 horas: Escape room (Teatro Principal Antzokia)

22:30 horas: Fanfarre: Indarra y Biotzatarrak (zona Centro y Casco medieval)

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibe)

Viernes, 5 de agosto

00:00 horas: Concierto: Tanxugueiras (Plaza de los Fueros)

00:00 horas: Verbena: Akerbeltz (Plaza del Arca)

00:00 horas: Concierto: Vulk (Txosnas)

00:30 horas: Orquesta: Miami Show (Plaza España)

02:00 horas: Concierto: Willis Drummond (Txosnas)

04:00 horas: Concierto: Aiaraldeko soinu sistema (Dub gaua)

07:00 horas: Procesión del Rosario de la Aurora

08:00 horas: Misa de la Aurora en la plaza de la Virgen Blanca

09:00 horas: Ofrenda floral y Aurresku de Honor de la Virgen Blanca por todas las cuadrillas de blusas y neskas

09:00 horas: Fanfarre: Gesaltza (zona Centro y Casco medieval)

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la Plaza de los Fueros)

10:30 horas: Misa Pontifical (Iglesia de San Miguel)

11:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

11:00 horas: 55º Exhibición de bolo alavés (bolera de los Fueros)

11:30 horas: Baile de la Comparsa de Gigantes

12:00 horas: Exhibición de herri kirolak (Plaza de los Fueros)

12:00 horas: Gargantúa (Parque Arriaga)

12:00 horas: Jotas: Voces de Navarra (Parque del Prado)

12:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

12:30 horas: Trikitixa de la mano de la Academia Municipal de Folklore (Plaza del Machete)

12:30 horas: 'Txux eta Txu' con Trokolo Teatro (Plaza del Conde de Peñaflorida)

13:00 horas: Homenaje a la ikurriña (Plaza de España)

13:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

13:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música (Parque de La Florida)

13:30 horas: Bertsos: Oihane Perea y Nerea Elustondo (Plaza del Machete)

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

17:00 horas: Paseíllo de ida. Comisión de Blusas y Neskas.

18:00 horas: Vaquillas txiki (Iradier Arena)

18:30 horas: Gargantúa (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

18:30 horas: VII Campeonato de Bolo Alavés (Bolera de la plaza de los Fueros)

18:30 horas: Fanfarre: Ezberdinak (zona Centro y Casco medieval)

19:00 horas: Concierto: I Think Soul (Jardín de Falerina)

19:00 horas: Bailables: Orquesta Belle&Blue (La Florida)

19:30 horas: Rincón del Humor: JJ Vaquero e Iñaki Urrutia

19:30 horas: Escape room (Teatro Principal Antzokia)

19:30 horas: Concierto de Txistularis: espectáculo de música y danza (Plaza del Machete)

19:30 horas: Mini disco con DJ Endika (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas

20:30 horas: Concierto: Código Habana (Jardín de Falerina)

21:00 horas: Larrain dantza y Txulalai (Plaza del Machete)

22:00 horas: Escape room (Teatro Principal Antzokia)

22:00 horas: Concierto: Nhil (Txosnas)

22:00 horas: XXVIII Torneo Virgen Blanca de pelota mano masculina y XIX Memorial Ogueta (Frontón Ogueta)

22:00 horas: Disco-Baina-móvil (Plaza de Santa Bárbara)

22:30 horas: Fanfarres: Biotzatarrak y Kilkir (zona Centro y Casco medieval)

23:00 horas: Mariachis: México Lindo ¡Sí Señor! (Plaza de la Provincia)

23:00 horas: XVIII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz: Pirotecnia Caballer FX

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibel)

23:50 horas: Margodisco con DJ Krossko (Jardines del Obispo Fernández de Piérola)

Sábado, 6 de agosto

00:00 horas: Verbena: Koxkor (Plaza del Arca)

00:00 horas: Concierto: Mikel Erentxun (Plaza de los Fueros)

00:00 horas: Concierto: Gozategi (Plaza del Machete)

00:00 horas: Concierto: Tremenda Jauría (Txosnas)

00:30 horas: Orquesta: Diamante Show Band (Plaza España)

02:00 horas: Concierto: Sara Hebe (Txosnas)

03:00 horas: DJ: Pezon (Txosnas)

10:00 horas: Visita al cementerio de Santa Isabel y ofrenda de flores y responso por los 'Celedones de Oro' fallecidos

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la Plaza de los Fueros)

11:00 horas: Master de pelota mano femenino (Frontón de la Plaza de los Fueros)

11:00 horas: 55º Exhibición de bolo alavés (bolera de los Fueros)

11:00 horas: Juegos infantiles (plaza del Artium)

11:00 horas: XVI Concurso de Pintura Infantil (Plaza de España)

11:30 horas: Misa en honor de la Virgen Blanca e imposición del pañuelo al Celedón de Oro 2021

12:00 horas: Gargantúa (Parque Arriaga)

12:00 horas: Pasacalles (Plaza de España)

12:00 horas: Campeonato de Álava de atxurlari y exhibición de Herri Kirolak (Plaza de los Fueros)

12:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

12:00 horas: Jotas: Acordes Navarros (Parque del Prado)

12:00 horas: Pasacalles Akelarre Baina (zona centro)

12:00 horas: Juegos infantiles: Basatilandia (Plaza Celedones de Oro)

12:00 horas: V. Descenso de Goitiberas de Vitoria-Gasteiz (Cuesta de San Vicente)

12:30 horas: Final del LVI Campeonato de Mus de Álava (Plaza de los Celedones de Oro)

12:30 horas: Trikitixa de la mano de la Academia Municipal de Folklore (Plaza del Machete)

12:30 horas: Espectáculo infantil: 'Adabaki' con Bapatean Zirko (Plaza del Conde de Peñaflorida)

13:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

13:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música (Parque de La Florida)

13:30 horas: Bertsos: Maddi Agirre, Iñaki Viñaspre, Aitor Etxebarriazarraga y Sarai Robles (Plaza del Machete)

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

17:00 horas: Paseíllo de ida. Comisión de Blusas y Neskas.

17:00 horas: Conciertos: Batasuna (Jardines de Maurice Ravel)

17:30 horas: IV Triatlón Blusístico y pintxo-pote solidario (Plaza del Renacimiento)

17:30 horas: Gincana infantil (Plaza del Arca)

18:00 horas: Campeonato de futbolín (Plaza María Sarmiento)

18:00 horas: Lanzamiento de Abarka (Plaza de los Fueros)

18:15 horas: Aeróbic (Plaza de la Virgen Blanca)

18:30 horas: Desolimpiadas (calle Sancho el Sabio)

18:30 horas: III Álava en carretilla (Plaza de Abastos)

18:30 horas: VII Campeonato de Bolo Alavés (Bolera de la plaza de los Fueros)

18:30 horas: Gargantúa (Jardines del Obispo Fernández de Piérola)

19:00 horas: Bailables: Orquesta Pérgola (La Florida)

19:00 horas: Concierto: Lehia (Jardín de Falerina)

19:30 horas: Rincón del Humor: Axlor Riezu, Sergio Arrospide y Leire Orbe

19:30 horas: Concierto: Korrontzi (Plaza del Machete)

19:30 horas: El peligro de las buenas compañías (Teatro Principal Antzokia)

19:30 horas: Mini disco con Dantza Saltsa (Jardines del Obispo Fernández de Piérola)

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

20:30 horas: Concierto: Pasadena (Jardín de Falerina)

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas

21:00 horas: Larrain dantza y Txulalai (Plaza del Machete)

22:00 horas: El peligro de las buenas compañías (Teatro Principal Antzokia)

22:00 horas: Concierto: Zetalau (Txosnas)

22:00 horas: Disco-Baina-móvil (Plaza de Santa Bárbara)

22:30 horas: Fanfarres: Ezberdinak y Kirrinka (zona Centro y Casco medieval)

23:00 horas: Rock and Roll Bereziak (explanada de la Cuesta de San Francisco)

23:00 horas: XVIII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz: Pirotecnia PiBierzo

23:00 horas: Concierto: David Civera (Plaza de la Provincia)

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibe)

Domingo, 7 de agosto

00:00 horas: Rock and Roll Bereziak (explanada de la Cuesta de San Francisco)

00:00 horas: Concierto: Olatz Salvador (Plaza del Machete)

00:00 horas: Concierto: Rulo y La Contrabanda (Plaza de los Fueros)

00:00 horas: Verbena: Joselu Anayak (Plaza del Arca)

00:30 horas: Música LOS 40 Classic: Jorge Sanchez y Modestia Aparte (Plaza España)

01:00 horas: Concierto: Garilak 26 (Txosnas)

04:00 horas: DJ: Malandro (Txosnas)

10:30 horas: VIII Pintxo-pote solidario (Plaza del Arca)

10:30 horas: XXVI Tu foto txiki (Plaza de España)

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la Plaza de los Fueros)

11:00 horas: Juegos infantiles: Siroko-Zoroak (Plaza Celedones de Oro)

11:00 horas: Ofrenda floral de los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz

11:00 horas: 55º Exhibición de bolo alavés (bolera de los Fueros)

11:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

11:30 horas: Master de pelota mano femenino (Frontón de la Plaza de los Fueros)

12:00 horas: Juegos Infantiles (plaza del Arca)

12:00 horas: Twister infantil (plaza de Santa Barbara)

12:00 horas: Kalejira con Trikitilaris (Plaza de España)

12:00 horas: Pasacalles con Alboka, Txirula y Txalaparta

12:00 horas: Gargantúa (parque Arriaga)

12:00 horas: Descenso de Edurne y Celedón Txiki

12:00 horas: Jotas: Voces del Ebro (Parque del Prado)

12:00 horas: Exhibición de herri kirolak (plaza de los Fueros)

12:30 horas: IV Vermut Jotero (zona centro)

12:30 horas: Degustación de jamón y Falzue (plaza de Santa Barbara)

12:30 horas: Espectáculo infantil: 'Bromas dulces como la miel' con Producciones Kinser (Plaza del Conde de Peñaflorida)

12:30 horas: Trikitixa de la mano de la Academia Municipal de Folklore (Plaza del Machete)

13:00 horas: XVI Bandera Traineras (plaza de Santa Barbara)

13:00 horas: I Monólogo Akelarre (Jardín de Falerina)

13:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

13:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música (parque de La Florida)

13:30 horas: Bertsos: Ekaitz Samaniego, Manex Agirre, Maddi Sarasua y Oihana Iguaran (Plaza del Machete)

13:45 horas: Baile de la Comparsa de Gigantes

13:45 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

17:00 horas: Paseíllo de ida. Con la participación de Edurne y Celedon Txiki. Comisión de Blusas y Neskas.

17:00 horas: XXVIII Torneo Virgen Blanca de pelota mano masculina y XIX Memorial Ogueta (Frontón Ogueta)

17:30 horas: X Festival de Pelota y degustación de vino y pintxo (Frontón de la Plaza de los Fueros)

18:00 horas: Chocolatada solidaria 'Gasteizko Jaiak' (Plaza de la Virgen Blanca)

18:30 horas: VII Campeonato de Bolo Alavés (Bolera de la plaza de los Fueros)

18:30 horas: Gargantúa (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

19:00 horas: Concierto: Gwa Ya (Jardín de Falerina)

19:00 horas: Bailables: Orquesta Galea (La Florida)

19:30 horas: Rincón del Humor: Sara Escudero

19:30 horas: Espectáculo: 'Harria' con Mulixka Dantza Taldea e Iñaki Perurena (Plaza del Machete)

19:30 horas: Espectáculo infantil: Mini disco con DJ Loro (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

19:30 horas: El peligro de las buenas compañías (Teatro Principal Antzokia)

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

20:30 horas: Concierto: Siroco (Jardín de Falerina)

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas

21:00 horas: Larrain dantza y Txulalai (plaza del Machete)

22:00 horas: Disco-Baina-móvil (plaza Santa Bárbara)

22:00 horas: Concierto: Tatxers (Txosnas)

22:00 horas: El peligro de las buenas compañías (Teatro Principal Antzokia)

22:30 horas: Fanfarres: Kirrinka y Ezberdinak (zona Centro y Casco medieval)

23:00 horas: Show: 'El Show de la Polaca: La casette del recuerdo' (Plaza de la Provincia)

23:00 horas: XVIII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz: Pirotecnia Zarzoso

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibel)

Lunes, 8 de agosto

00:00 horas: Concierto: Izaro (Plaza de los Fueros)

00:00 horas: Concierto: Harresian Zulo (Plaza del Machete)

00:00 horas: Verbena: Lisker (Plaza del Arca)

00:00 horas: Concierto: Brigade Loco (Txosnas)

00:30 horas: Orquesta: Wellcome Band (Plaza España)

01:00 horas: Kalejira txistu (zona centro)

02:00 horas: Concierto: Rotten XIII (Txosnas)

04:00 horas: Verbena: Bitsa Jaia (Txosnas)

09:00 horas: Misa, Ofrenda Floral y Aurresku de honor de las Neskas Veteranas y Blusas Veteranos

10:00 horas: Concurso gastronómico

10:00 horas: Dianas (Plaza de España)

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la Plaza de los Fueros)

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

11:00 horas: 55º Exhibición de bolo alavés (bolera de los Fueros)

11:00 horas: Margotxef (plaza de la Virgen Blanca)

12:00 horas: Fiesta Txiki de la espuma (plaza Celedones de Oro)

12:00 horas: Exposición de pancartas de las cuadrillas y degustación de pintxos (Farolón)

12:00 horas: XXIV Concurso de baile 'El Meneito Veterano' (plaza de la Provincia)

12:00 horas: Gargantúa (parque Arriaga)

12:00 horas: Kalejira con Trikitilaris (desde la Plaza de España)

12:00 horas: XXVI Gambada Popular (Bastiturri)

12:00 horas: Jotas: Jotas D´Aragon (Parque del Prado)

12:00 horas: Pintxo pote solidario 'Los Olvidados' (plaza del Arca)

12:00 horas: Torneo Virgen Blanca de Herri Kirolak (plaza de los Fueros)

12:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

12:30 horas: Espectáculo infantil: 'Harritzearen abilezia' con Hodei magoa (Plaza del Conde de Peñaflorida)

12:30 horas: Trikitixa de la mano de la Academia Municipal de Folklore (Plaza del Machete)

13:00 horas: Soka dantza (Plaza de Santa María)

13:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

13:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música (parque de La Florida)

13:30 horas: Bertsos: Paula Amilburu, Orlando Arreitunandia, Joanes Illarregi y Nerea Ibarzabal (Plaza del Machete)

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

17:00 horas: Paseíllo de ida. Comisión de Blusas y Neskas.

18:00 horas: Herri Kirolak Infantil (plaza de la Provincia)

18:00 horas: Karaoke solidario Hegotarrak (plaza Green Capital)

18:30 horas: Fanfarre: Gesaltza (zona Centro y Casco medieval)

18:30 horas: VII Campeonato de Bolo Alavés (Bolera de la plaza de los Fueros)

18:30 horas: Gargantúa (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

19:00 horas: Concierto: Lola (Jardín de Falerina)

19:00 horas: Bailables: Orquesta Yatagán (La Florida)

19:30 horas: Rincón del Humor: Antton Telleria

19:30 horas: Concierto: Harribitxi (Plaza del Machete)

19:30 horas: El Aguafiestas (Teatro Principal Antzokia)

19:30 horas: Actividad infantil: Mini disco 'Giro onean hobe dantzatzea' con Sustrai Doinuak (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

20:30 horas: Concierto: Negra Cucaracha Terrorfolk (Jardín de Falerina)

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas

21:00 horas: Larrain dantza y Txulalai (plaza del Machete)

22:00 horas: Disco-Baina-móvil (plaza de Santa Bárbara)

22:00 horas: El Aguafiestas (Teatro Principal Antzokia)

22:30 horas: Fanfarres: Ezberdinak y Gesaltza (zona Centro y Casco medieval)

23:00 horas: XVIII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz: Pirotecnia Ciels en Fête

23:00 horas: Concierto: Tributo a Los Panchos: Nacho de la Rosa y Los Hidalgos (Plaza de la Provincia)

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibel)

Martes, 9 de agosto

00:00 horas: VI Kalejira nocturna y exhibición de fanfarres (zona centro)

00:00 horas: Verbena: Trikiteens (Plaza del Arca)

00:00 horas: Verbena: Fest 6,0 Technomusic con Dj Froy (explanada Cuesta San Francisco)

00:00 horas: Concierto: Neomak (Plaza del Machete)

00:00 horas: Concierto: Talco (Plaza de los Fueros)

00:00 horas: Concierto: Sua (Txosnas)

00:30 horas: Orquesta: La Fania Perfect (Plaza España)

01:30 horas: Concierto: Soziedad Alkoholika (Txosnas)

03:00 horas: DJ: Bihotza, Villatek y Sudo (Txosnas)

10:30 horas: Vaquillas (Iradier Arena)

10:30 horas: Campeonato Virgen Blanca de mano parejas (Frontón de la Plaza de los Fueros)

11:00 horas: 55º Exhibición de bolo alavés (bolera de los Fueros)

12:00 horas: Gargantúa (parque Arriaga)

12:00 horas: XV Degustación solidaria de chorizo (plaza del Artium)

12:00 horas: VII 'Con voluntad comemos todos'. Degustación solidaria de patatas con chorizo (plaza de España)

12:00 horas: Exhibición Virgen Blanca de Herri Kirolak (plaza de los Fueros)

12:00 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

12:00 horas: Jotas: Los Cinco Bilbaínos (Parque del Prado)

12:00 horas: Pasacalles (Plaza de España)

12:30 horas: Espectáculo infantil: 'Double Bill' con Two Much Circus (Plaza del Conde de Peñaflorida)

12:30 horas: Trikitixa de la mano de la Academia Municipal de Folklore (Plaza del Machete)

13:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música (parque de La Florida)

13:30 horas: Bertsos: Andere Arriolabengoa, Unai Anda, Jone Uria y Beñat Gaztelumendi (Plaza del Machete)

13:30 horas: Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas

16:30 horas: Paseíllo de ida. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

17:00 horas: Paseíllo de ida. Comisión de Blusas y Neskas.

18:00 horas: Báñate con Jatorrak (plaza de la Virgen Blanca)

18:00 horas: Fiesta con Dj L2: #dias9nuevosdias5 (plaza Green Capital)

18:30 horas: 'El Torico' encierro infantil (plaza de la Virgen Blanca)

18:30 horas: Final del VII Campeonato de Bolo Alavés (Bolera de la plaza de los Fueros)

18:30 horas: Gargantúa (jardines del Obispo Fernández de Piérola)

19:00 horas: Degustación de pinchos de Eusko Label (plaza de los Fueros)

19:00 horas: Concierto: Déjà Vu (Jardín de Falerina)

19:00 horas: Bailables: (La Florida)

19:30 horas: El Aguafiestas (Teatro Principal Antzokia)

19:30 horas: Rincón del Humor: Joaquín Pajarón

19:30 horas: Dantza Plazan con la Academia Municipal de Folklore

20:00 horas: Paseíllo de vuelta. Federación de Neskas y Blusas 'Gasteizko Jaiak'

20:30 horas: Concierto: Last Link (Jardín de Falerina)

20:30 horas: Paseíllo de vuelta. Comisión de Blusas y Neskas

21:00 horas: Larrain dantza y Txulalai (plaza del Machete)

22:00 horas: Disco-Baina-móvil (plaza Santa Bárbara)

22:00 horas: Concierto: Herenegun (Txosnas)

22:00 horas: XXVIII Torneo Virgen Blanca de pelota mano masculina y XIX Memorial Ogueta (frontón Ogueta)

22:30 horas: Fanfarres: Kirrinka y Gesaltza (zona Centro y Casco medieval)

23:00 horas: Orquesta: Maremagnum (Plaza España)

23:00 horas: Concierto: La Poptelera: música de los 80 y 90 (Plaza de la Provincia)

23:30 horas: Toro de fuego (calle Olaguibel)

Miércoles, 10 de agosto

00:00 horas: Concierto: Zetak (Txosnas)

01:00 horas: Subida de Celedón y traca final

01:00 horas: Última ofrenda de la Ciudad a la Virgen Blanca y Salve Popular

01:15 horas: Subida del blusa y neska caídos (calle Prado)

01:15 horas: Homenaje de despedida a Celedón y procesión de las velas (calle Mateo Moraza)

01:15 horas: Procesión de luto (plaza de la Virgen Blanca)

02:00 horas: Concierto: Dupla (Txosnas)

02:30 horas: Degustación de chocolate con bizcocho (calle San Prudencio)

03:00 horas: DJ: Ordezkagune (Txosnas)

05:00 horas: DJ: Dantzetan Jarrai (Txosnas)