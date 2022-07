Sociedad Sumisión química Ana, víctima de sumisión química: "Del viaje a casa no recuerdo nada, solo que no me podía mover" Publicado: 16/07/2022 10:57 (UTC+2) Última actualización: 16/07/2022 10:57 (UTC+2) En este espacio dedicado a la sumisión química se recoge el testimonio de víctimas de sumisión química, además de la entrevista al profesor de psicología criminal y Director del Grupo de Investigación en Criminología Aplicada de la UPV/EHU César San Juan Guillén. Escuchar la página Escuchar la página

Cada vez son más los casos de sumisión química que se registran en nuestro entorno. En Crónica de Euskadi Fin de Semana, el profesor de psicología criminal y Director del Grupo de Investigación en Criminología Aplicada de la UPV/EHU César San Juan Guillén ha asegurado que solo vemos "la punta del iceberg" de esta problemática, pues en la mayoría de casos no se presenta denuncia. Las secuelas psicológicas son serias, más aún cuando esta sumisión química va acompañada de una agresión sexual.

Recuerda Guillén que la sumisión química, que cada vez con mayor frecuencia se realiza a través de pinchazos con una pequeña jeringuilla sin que la víctima se percate, "no es en ningún caso una gamberrada, sino un delito, aunque no se produzca una agresión sexual"; y subraya la importancia de acudir a urgencias cuanto antes para intentar detectar la substancia inyectada mediante un análisis toxicológico. Asimismo, indica que sería de gran ayuda la elaboración de un protocolo que pueda guiar a las víctimas de sumisión química, no solo a través de pinchazos sino de otros medios como echar droga en la bebida.

Ana Medrano fue víctima de sumisión química junto a una amiga en un concierto. Relata cómo "de repente" sentía que se caía, que no se podía mover y la amnesia que sufrió: "Del viaje a casa no recuerdo nada". Cuenta además que, al día siguiente, en Urgencias, no se sintió del todo cómoda con la atención recibida.

En Iparralde, este fenómeno parece estar más extendido y causa preocupación entre los jóvenes. En este espacio se recoge el testimonio de otra víctima, quien apunta que sufrió una gripe tropical tras el pinchazo que le tuvo un mes en cama. Los médicos descartaron el posible vínculo con el pinchazo que sufrió, según relata.