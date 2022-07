Sociedad FIESTAS DE VITORIA Joseba Fiestras será el pregonero de las Fiestas de la Blanca EITB MEDIA Publicado: 22/07/2022 12:12 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2022 12:34 (UTC+2) Fiestras es director del FesTVal, periodista y colaborador de Radio Vitoria. La lectura del pregón tendrá lugar el 2 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza de España. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Joseba Fiestras en una foto de archivo de EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Joseba Fiestras izango da Andre Maria Zuriaren jaietako pregoilaria

Joseba Fiestras será el pregonero de las Fiestas de la Virgen Blanca de este año. Fiestras, nacido en Vitoria-Gasteiz, es director del FesTVal, periodista y presentador, y hoy en día colabora en Radio Vitoria.

La llamada a la fiesta será el martes 2 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza de España.

El evento culminará con el espectáculo Tribute to The Dubliners con The Stompers & Nuala Irish Dancers. La fiestas de este año ofrecerán más de 400 actividades para todas las edades.