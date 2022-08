Sociedad AGRESIONES MACHISTAS ¿Qué se sabe de los pinchazos a mujeres? Analizamos este tipo de agresión machista con cuatro expertos IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 05/08/2022 16:13 (UTC+2) Última actualización: 05/08/2022 18:28 (UTC+2) Una repentina oleada de pinchazos a mujeres en espacios de ocio ha despertado la alarma y mantiene en alerta a las jóvenes; pinchazos aleatorios sin rastros de tóxicos en la sangre cuyo objetivo, según expertas en feminismo, es "inocular el terror sexual". Escuchar la página Escuchar la página

Concentración en Algorta para denunciar pinchazos a mujeres en las fiestas del municipio.

Euskaraz irakurri: Emakumeei egindako ziztadak: zer dira eta zer eragin nahi dute

Buscan generar pánico y sensación de inseguridad entre las mujeres en el espacio público. Las denuncias de pinchazos van en aumento y lo único claro es que el fenómeno en sí ha aterrorizado especialmente a las chicas jóvenes que disfrutan de las fiestas. Las investigaciones apuntan a que los agresores no inyectan substancias que provocan sumisión química y, por el momento, no se ha constatado que estas acciones hayan conducido a posteriores agresiones sexuales u otros delitos.

¿En qué consisten los pinchazos?, ¿qué es la sumisión química?, ¿cuál es el modus operandi de los agresores?… Nerea Barjola politóloga y autora del ensayo "Microfísica sexista del poder: El caso Alcásser y la construcción del terror sexual", Cesar San Juan profesor del Departamento de Psicología Social de la UPV/EHU y experto en crimnología, Félix Zubia responsable de la UCI del Hospital Donostia y Josu Bujanda jefe de la Ertzaintza analizan la situación y arrojan varias claves sobre estas acciones. Opinan que los agresores buscan "inocular terror sexual" y "ser los protagonistas de la alarma social".

Nerea Barjola: "Lo que se inocula es el terror sexual"

Al margen de su intencionalidad, el pinchazo en sí ya es una forma más de ejercer violencia sobre las mujeres.

Las violencias sexuales no son única y exclusivamente las agresiones que algunas compañeras han tenido que enfrentar a través de los pinchazos, sino también el mensaje aleccionador que se envía al resto. En este sentido, se da una importante reducción de los derechos más fundamentales para las mujeres que ven mermadas sus posibilidades y restringidos los espacios de ocio nocturno.

Lo que se inocula cuando se activa la alarma social sin perspectiva feminista es el terror sexual, y a partir de ahí, entra el miedo. Las mujeres controlan sus espacios, sus horarios, sus deseos, su placer y diversión, y la posibilidad misma de pinchazo es una forma de ejercer violencia sobre las mujeres. Serían impensables estas condiciones vitales para los hombres.

¿Qué buscan los agresores con los pinchazos?

Independientemente de cuál sea su objetivo éste está inscrito en el marco de las violencias machistas y sexuales porque intenta y logra incorporar el terror sexual.

¿Hay indicios para pensar que hay un movimiento de hombres organizados detrás de los pinchazos?

Los hombres siempre han estado organizados, el pacto entre hombres no es nuevo y está vigente de muchas formas y en grados distintos. Lo que ocurre con los pinchazos es que de alguna manera permite afirmar que hay cierta organización en su acción porque para pinchar e inocular una droga es necesario haberlo planificado. Si el fin último es la agresión sexual están objetivamente organizados. Otra pregunta sería: ¿De qué nos sirve afirmar esto? Porque es una manera de materializar la existencia consciente y permisiva de las violencias sexuales y de cómo estas se ejercen por formar parte de una práctica social totalmente naturalizada. No hay excusas ni eximentes, saben lo que hacen, lo piensan, lo organizan, lo preparan y lo ejecutan.

____________________________

Félix Zubia: "Inyectar una substancia es un proceso complejo"





¿Es posible inyectar una sustancia tóxica con un pinchazo rápido?

Desde un punto de vista técnico, pinchar e inyectar una substancia no es un proceso sencillo. Es decir, adormecer a una persona utilizando para ello un fármaco es una tarea compleja. Para hacerlo bien, hay que hacerlo de forma controlada y requiere un conocimiento. Además, desde el momento en el que se administra un fármaco hasta que esa substancia haga su efecto hace falta un tiempo. El proceso requiere bastantes minutos. Por eso, el hecho de pinchar y marcharse es cuanto menos sorprendente. Desde un punto de vista farmacológico, y suponiendo que se busca una sumisión química, esta forma de actuar no tiene ninguna lógica.

¿Cuáles son las vías más comunes para provocar la sumisión química?

La sumisión química consiste en buscar reducir la voluntad de una persona mediante el uso de fármacos. Para ello existen fármacos específicos; por un lado, los que se administran por vía oral. Serían las substancias que se introducen en los vasos para la sumisión. Y por otro lado, están los fármacos que se introducen mediante pinchazo. En ambos casos el efecto llega tras varios minutos, no es inmediato.

¿Qué riesgos conllevan los pinchazos?

Aparte del dolor que pueda causar una punción, la perforación de algún nervio o arteria puede ser muy peligrosa. En cualquier caso, con un pinchazo rápido eso sería muy difícil. Eso sí, hay que vigilar con cuidado la zona donde se ha producido el pinchazo para que no se infecte.

____________________________

Cesar San Juan: "Los agresores buscan notoriedad"

¿Qué objetivo persiguen los autores de este tipo de acciones?

Analizando las agresiones que se han dado estas últimas semanas, diría que buscan, sobre todo, notoriedad. Saben que sus acciones se van a ver reflejadas en los medios de comunicación. Son muy conscientes de que están generando miedo y alarma en el colectivo de mujeres. Hacen falta muy pocos imbéciles para crear alarma social. Aunque de los casos denunciados ninguno haya derivado en una agresión sexual o en ningún otro delito criminal, el pinchazo ya es una forma de agresión. ¿Qué buscan? No lo sé exactamente, pero diría que ser los protagonistas de esa alarma social. Para ciertas personas esa notoriedad es muy importante.

¿Cómo deberían actuar los medios de comunicación ante estas acciones?

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Deben explicar claramente cuales son los efectos de una sumisión química de verdad y qué es lo que tiene que hacer una víctima de este tipo de agresiones. Asimismo, deben explicar que en la mayor parte las denuncias de pinchazos no se ha inoculado ninguna substancia, no ha habido sumisión química. Hay que explicar todo el contexto sin crear alarma. Sin duda, todo ello generará un efecto de propagación. Cuando a un fenómeno se le presta mucha atención por parte de los medios, tiene efectos colaterales como este.

¿Qué consecuencias penales podrían tener este tipo de agresiones?

Toda agresión conlleva una consecuencia penal. Un pinchazo a una persona es una agresión. Habrá que analizar que tipo de jeringuilla se ha usado, si la jeringuilla está infectada y las consecuencias que ha tenido la acción.

____________________________

Josu Bujanda: "No hay una intencionalidad clara"

¿Cuáles son las principales conclusiones que han arrojado las investigaciones hasta el momento?

Lo que sabemos hasta el momento es que no ha habido sumisión química. En todos los casos que estamos investigando, desde Osakidetza se nos ha trasladado que en las analíticas no han hallado restos de ninguna substancia tóxica. No descartamos ninguna hipótesis y se podría decir que es compleja la investigación ya que no hay una intencionalidad clara detrás de estas agresiones más allá de generar alarma y miedo. No tenemos ningún indicio que arroje una causa o intencionalidad exacta.

¿Cuál es el modus operandi de los agresores?

En todos los casos las víctimas son mujeres jóvenes, y según han especificado en las correspondientes denuncias, estando de fiesta sintieron un pinchazo y a continuación una especie de mareo o desorientación. Estamos trabajando sobre esas pistas. Tenemos abiertas diferentes líneas de coordinación con otros cuerpos policiales —Policía Foral, Gendarmería y Mossos d'Esquadra—y la información que barajamos en todos los equipos de trabajo es muy similar.