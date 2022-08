Sociedad ASTE NAGUSIA Programación completa de Bilboko Konpartsak EITB MEDIA Publicado: 10/08/2022 16:10 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2022 16:11 (UTC+2) Para la tan esperada vuelta de Aste Nagusia, Bilboko Konpartsak ha organizado todo tipo de actividades dirigidas a todas las edades. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Marijaia dando el comienzo a las fiestas en el chupinazo. Foto de archivo: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bilboko Konpartsen egitarau osoa

Esta es la programación completa de Bilboko Konpartsak para las Fiestas de Bilbao de este año:

SÁBADO, 20 DE AGOSTO

17:00 Kalejira del Txupín (Casco Viejo)

19:00 Recepción a MARIJAIA, PREGÓN y TXUPÍN DE COMIENZO DE FIESTAS (Plaza Arriaga)

19:50 Agurra a Marijaia (Plaza Arriaga)

20:00 Kalejira de apertura de txosnas con Marijaia (parte trasera de Arriaga)

20:30 Toro de fuego (Plaza Arriaga)

22:30 XXX Concurso internacional Villa de Bilbao: PIROTECNIA TURIS (Valencia) (Parque Etxebarria)

21:00 Noche disco (Txomin Barullo)

23:00 Elepunto DJ (Algara)

DJs Another Capsule (Txomin Barullo)

23:45 Noche de DJs (Irrintzi)

00:00 Yare Collective + Brutality Soundsystem (Kranba!)

00:30 Agogó (Pinpilinpauxa)

02:00 Sexysaxguy (Piztiak)

DOMINGO, 21 DE AGOSTO

10:00 Diana de txistularis y txupín (Plaza Arriaga)

IX. Open Magic (Calle Somera)

Turno solidario: AESAN EHU (Aixe Berri)

Turno solidario (Areatza)

10:00 Bajada de Goitiberas VII. Open Aste Nagusia (Calle Zabalbide)

Konpartsakidetu!: taller de goitiberas (San Anton)



10:30 Muestra del juego de mesa Blood Bowl (Hontzak)

11:00 Gargantua (Plaza Arriaga)

Hinchables (Parte trasera de Arriaga)

11:30 Taller de txalaparta infantil + Mercado Txalaparta con l@s niñ@s (Triangune)



12:00 Parque infantil (Aixe Berri)

Teatro: Hondartzan perretxikotan - Txintxeta, Klipa eta Txorroskilo Pailazoak (Algara)

Parrillada de verduras Km. 0 y hamburguesas de pollo y ternera Eusko Label (Areatza)

Euskal txikigune + Piscina + pintadas de cara (Euskalgune)

Gymkhana (8-14 años) (Hontzak)



Pasacalles de txistus, del Arriaga a la Plaza Nueva (Irrintzi)

Hinchables (Kaialde)

Piscina (Kaskagorri)

DDT - Hemen eta Orain (Kranba!)

Taller Biotxoko (Piztiak)

Máscaras y gorras (Triangune)

Taller de txalaparta (Txinbotarrak)

Taller de chapas (Txinbotarrak)

Terraza + Photocol (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

12:15 Piscina (Txinbotarrak)

Patxi Karro kalejira (Zaratas)

17:00 Txan Magoa (Hor Dago Abante)

Mercado de colectivos (Kranba!)

Txalainak (Txori Barrote)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:00 Txalaparta - Saio Nagusia: TXOTX (Arriaga)

17:30 Partido Athletic - Valencia C.F. (Irrintzi)



Taller de SWING con LITTLE HARLEM (Kranba!)

Marionetas Tenderete (Zaratas)

18:00 Mosko-Tardeo (Moskotarrak)

Euskal Dantzak (Triangune)

Taller de talos (Uribarri)

18:30 Verbena Infantil CRAZZY JAZZERS (Kranba!/Piztiak)

Verbena Infantil (Zaratas)

19:00 AIXEBEER: Cata de cerveza astronomía (Aixe Berri)



Recital música clásica conciertos (Hontzak)

Disco dantza (Kaialde)

SAKATU ELEKTROTXARANGA (Kaskagorri)

Poteo con música (Txinbotarrak)

19:30 AMNA TRIBAL (Zaratas)

20:00 URBELTZEN DANTZA GANBARA (Algara)

Keimada (Zaratas)

20:30 HAVANA 537 (Pa...Ya!)

Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

21:00 ARTAZA COMBAT (Piztiak)

22:30 XXX Concurso internacional Villa de Bilbao: ORZELLA FIREWORKS (Italia) (Parque Etxebarria)

23:00 Concierto (Hor Dag Abante)

AKATZ + SKABIDEAN (Algara)

KINKILA (Euskalgune)

23:30 THE LIZARDS + LOS BENGALA (Aixe Berri)

IBILBEDI (Kaskagorri)

CONFLICT NOISE + RISE TO FALL(Kulturgune)

23:45 NOCHE DE DJS (Irrintzi)

00:00 DJ (Hor Dago Abante)

DJ ZAKARRA & PUÑALES (Kranba!)

00:30 WRS (Pinpilinpauxa)

01:00 DAKIDARRIA (Euskalgune)

01:15 KEIKE (Kaskagorri)

01:30 DJ CELIA CARRERA (Kranba!)

03:00 DJ MARLON RANDOM (Kranba!)

LUNES, 22 DE AGOSTO

09:30 Gastro-Txiki: Ensalada variada (Arenal)

10:00 Diana de Txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Patatas en Salsa Verde (Arenal)



Campeonato de Ajedrez: Simultáneas (Tintigorri)

11:00 Gargantua (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Patatas en Salsa Verde (Arenal)

Taller Gastronómico (Arenal)

Hinchables (Parte trasera de Arriaga)

Gargantua (Plaza Arriaga)



Competición de Rana: Individual (Irrintzi)

Actividades infantiles (Ripa)

11:30 Gastro-Txiki: Ensalada variada (Arenal)

Collares e imanes con piedras (Kaixo)



Taller de manualidades para niñ@s (Kaskagorri)

12:00 Parque infantil (Aixe Berri)

Euskal txikigunea + piscina (Euskalgune)

Talleres para niñ@s (Hor Dago Abante)

Cuenta cuentos (Kaialde)

Rocódromo (Kranba!)

Juegos deportivos de la mano de F.C. ZORROTZA (Kulturgune)

Terraza + Photocall (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko jolasak (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

12:30 Gastro-Txiki: Ensalada variada (Arenal)

Bilbo Hiria 96.0 FM (Algara)



Podcast (Hontzak)

Txikigunea (Mamiki/Txomin Barullo)

Taller de pulseras (Pa...Ya!)

12:45 Talleres infantiles (Zaratas)

13:00 Bilbo Hiria Irratia (Algara)



Marianito animado con RUIZZA teatro (Kaskagorri)



Entrega del gigante de Aste Nagusia en la plaza del Ensanche (Moskotarrak)

Talleres infantiles (Uribarri)

13:30 Despotorre ANE LINDANE & RAQUEL TORRES (Kranba!)



Bienvenida con marianitos preparados (Zaratas)

14:00 Euskara ikasleon eguna + Paella (Algara)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de Premios (Arenal)

15:00 Campeonato grupos de Waterpolo deporte (Ripa)



Comida con EHNE Bizkaia y Etxaldeko emakumeak (Altxaporrue)

Comida del Euskalgune (Euskalgune)

Comida Barullo (Txomin Barullo)

Herri Bazkaria (Zaratas)

16:00 Actividades infantiles (Ripa)

Bingo Antiespecista (Piztiak)

16:30 Jóvenes creadores (Kaskagorri)

17:00 AixeTxiki: Tiovivo Ecológico (Aixe Berri)

Mercado de colectivos (Kranba!)

Bingo karaoke músical (Txomin Barullo)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:30 AixeTxiki: DABITXI (Circo) (Aixe Berri)

Punki-Olimpiadas (Hontzak)

Bertso poteo Aitor Bizkarra + Aroa Arrizubieta + Gorka Pagonabarraga (Zaratas)

18:00 No te arrepentirás o sí (Kulturgune)

Mosko-tardeo (Moskotarrak)

Karaoke trotatxosnas (Piztiak)

Basoko ipun ttipiak antzerkia (Triangune)

18:30 AixeTxiki: uegos infantiles (Aixe Berri)

Bafle poteoa (Kaskagorri)

19:00 Aerobithon Aerobic (Kaialde)

Danzas Sigi-Saga (Mamiki/Txomin Barullo)

Ostikda Elektrotxaranga (Pa...Ya!)

19:30 Bertsotriki kalejira: Onintza Enbeita y Jon Maia (Plaza Nueva)

Lentejas (Hontzak)

20:00 Amooma (Kaskagorri)

Ika & Tarik (Piztiak)

20:30 Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

Soinu Beltza (Zaratas)

20:45 Mi Buneaventura (Uribarri)

21:00 Txomin Barullo Cabaret (Txomin Barullo)

21:30 Fikzio (piztiak)

22:30 XXX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao: PIROTECNIA ZARAGOZANA (Zaragoza) (Parque Etxebarria)

23:00 Bon Scott revival Show + Los Platero (Algara)

Dupla (Euskalgune)

Erruki Romería (Kaialde)

Concierto (Kaixo)

Marta & Herbass (Kranba!)

Awakate Band (Triangune)

Noche temática: Euskal Remix Gaua (Txomin Barullo)

Altxa Porru (Uribarri)

23:30 Habi + Lamiak (Aixe Berri)

Las F.R.A.C + Bad Sound System (Kulturgune)

Mi Hermana Corina (Tintigorri)

Raimundo El Canastero (Zaratas)

23:45 Noche de djs (Irrintzi)

00:30 Concierto (Kaixo)

Zoroen Kluba (Kranba!)

Leticia Sabate (Pinpilinpauxa)

Oinutsik erromeria (Triangune)

01:00 STR (Euskalgune)

02:00 Odei Barroso (Kranba!)

03:15 DJ Dr. Bravo & De Funky Console (Kranba!)

MARTES, 23 DE AGOSTO

10:00 Diana de Txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Tortilla de Patata (Arenal)

Campeonato de Ajedrez Random Chess - Bobby Fischer (Tintigorri)

11:00 Certamen Gastronómico: Tortilla de Patatas (Arenal)

Taller gastronómico (Arenal)



Competición de Rana por Parejas (Irrintzi)

Txarraska txiki (Kranba!)

12:00 Actividades infantiles (Ripa)

Campeonato de Mus (Hor Dago Abante)

Parque infantil (Aixe Berri)

Bertso poteo (Algara)

Taller de pan (Algara)

Taller de cerámica (Hontzak)



Pasacalles de los txistularis - Casco Viejo (Irrintzi)

Taller de talos (Kaialde)

Rocódromo (Kranba!)

Espuma + Piscina (Kulturgune)

Mural Colaborativo (Piztiak)

Terraza + Photocol (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

12:30 Taller infantil (Kaixo)

Txikigunea (Mamiki/Txomin Barullo)

Juegos infantiles (Pa...Ya!)

Taller de tatuajes (Pa...Ya!)

12:45 Talleres infantiles (Zaratas)

13:00 Bilbo Hiria Irratia (Algara)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de Premios (Arenal)

15:00 Campeonato de Mus (Hor Dago Abante)

Parrillada del Kulturgune (Kulturgune)

15:30 Campeonato equipos waterpolo (Ripa)

16:00 Bertsolari gazteen III. Sariketa (Algara)

16:45 Mari Metal Jaia (Uribarri)

17:00 mercado (Kranba!)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:30 Konpartsakidetu!: Serigrafía de pañuelos (Areatza)

Bertso triki poteoa (Algara)

Juegos del pasado (Pinpilinpauxa)

Taller de pañuelo y txapela (Zaratas)

18:00 Joni Txintxes & Billy Ladilla (Kulturgunea)

Mosko-tardeo (Moskotarrak)

Mari Metal Jaia (Uribarri)

18:30 Sigi-saga Dantzaplaza (Zaratas)

19:00 Menu2tres (Hontzak)



IX. Carrera infantil de motos Moltó juegos (Moskotarrak)

19:15 Mari Metal Jaia (Uribarri)

20:00 Keniama (Aixe Berri)

Kulturguneko poteoa (Kulturgune)

Nasim eta Pau (Piztiak)

Acto a familiares (Txori Barrote)

20:30 Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

Campeonato comeflanes (Kaialde)

Mari Metal Jaia (Uribarri)

Killer Zombis (Zaratas)

20:45 Monotonos (Piztiak)

21:45 Mari Metal Jaia (Uribarri)

22:30 XXX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao: PIROTECNIA LÓPEZ (A Coruña) (Parque Etxebarria)

23:00 Concierto (Hor Dago Abante)

Willis Drummond + Arima (Algara)

Skasti (Euskalgune)

Mari Metal Jaia (Uribarri)

23:30 Sense Sal (Aixe Berri)

Mad Muasel (Kaskagorri)

Anita Parker + Lukiek (Kulturgune)

Amann & Waywards Sons (Tintigorri)

23:45 Noche de DJs (Irrintzi)

Nize (Kranba!)

00:00 DJ (Hor Dago Abante)

Mari Metal Jaia (Uribarri)

G4rcis DJ (Irrintzi)

00:30 Melody (Pinpilinpauxa)

01:00 La Topadora (Euskalgune)

Feline (Kranba!)

01:15 Merina Gris (Kaskagorri)

01:45 Mari Metal Jaia (Uribarri)

02:00 Easyer & Tronis (Algara)

Ak Pintxadiskos (Kranba!)

02:30 DJ Bull (Pa...ya!)

MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO

09:30 Gastro-Txiki: Gildas (Arenal)

10:00 Diana de Txistularis y Txupin (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico. Txipirones en su tinta (Arenal)



Campeonato de ajedrez: Partidas rápidas (Tintigorri)

Campeonato Basket 3x3 (Ripa)

10:30 Visita a los niñ@s del Hospital de Basurto junto con Marijaia y el Circo

Pasacalles de txistularis: Hospital de Basurto (Irrintzi)

11:00 Certamen Gastronómico: Txipirones en su tinta (Arenal)

Taller gastronómico (Arenal)

Actividades infantiles (Ripa)

Campeonato de tirachinas (Irrintzi)

11:30 Gastro-Txiki: Gildas (Arenal)

SUGOI Circo (Kranba!)

12:00 Parque infantil (Aixe Berri)

Lurra eguna (Eguzkizaleak)

Euskal txikigunea + piscina (Euskalgune)

Taller de repostería (Hontzak)

Espectáculo infantil (Kaialde)

Piscina (Kaskagorri)

Taller de barro (Kaskagorri)

Irola Irratia en directo (Kranba!)

Rocódromo (Kranba!)

Baile en familia (Piztiak)

Mercado agrícola (Triangune)



Exposición y taller de la mano de Ecuador Etxea (Triangune)

Terraza + Photocol (Zaratas)

Txiki-Txoko juegos (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

12:30 Gastro-Txiki: Gildas (Arenal)

Txikigunea (Mamiki/Txomin Barullo)

Taller de Slime (Pa...Ya!)

12:45 Talleres infantiles (Zaratas)

13:00 Bilbo Hiria Irratia (Algara)

Juegos Altxaferiya (Altxaporrue)

Fiesta de la espuma (parte trasera del Arriaga)

Taller infantil (Uribarri)

14:00 Iparralde eguna + Algara kantari (Algara)

14:30 Certamen Gastronómico: entrega de premios (Arenal)

Bertso bazkaria: Maialen Lujanbio y Unai Iturriaga (Hor Dago Abante)

15:00 Altxabazkaria (Altxaporrue)

Okupazio Eguna (Kranba!)



Campeonato Waterpolo popular (Ripa)

Comida del Lurra Eguna (Eguzkizaleak)

16:30 Travesía popular de piraguas (Desde Itsasmuseum hasta el Ayuntamiento)

Bingo acústico músicado (Altxaporrue)

17:00 Mercado (Kranba!)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:30 Pasacalles a favor de la ocupación y autogestión (Kranba!)



Raks Al Haia Escuela de danza: Danza del vientre (Zaratas)

18:00 KONPARTSAKIDETU! Taller de kalejira (Arenal)



Encierro con toros de agua (Hontzak)

Dedisciplentes (Kaialde)

Mosko-tardeo (Moskotarrak)

jazz in Hell (Triangune)

19:00 Kalejira y entrega de la Mosca y Campana (Arenal)

Poteo con Kittu (Altxaporrue)

Beer & Skate: HXC Friendly local bands (Piztiak)

20:00 Mozkor Alaiak (Hontzak)

Benetan Zoro (Kaixo)

Turno solidario Asociación Chernobil (Pinpilinpauxa)



Horas Muertas (Zaratas)

20:30 Toro de fuego (Plaza Arriaga)

Turno de los miembros de la Fundación SINDROME DE DOWN en favor de la integración y la igualdad en Aste Nagusia (Moskotarrak)

20:45 Mario Gigante (Uribarri)

21:00 Euskal Karaokea (Euskalgune)

Rap político: Jon Reed + Suprah (Txomin Barullo)

22:30 XXX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa Bilbao: Ciels en Fete (Francia) (Parque Etxebarria)

23:00 Mconak + NIiña Coyote y Chico Tornado (Algara)



Erabatera (Euskalgune)

Sonnora Djembe (Kaialde)

Silitia (Kranba!)

7Kale (Uribarri)

23:30 Urtz (Aixe Berri)

Zirkinik bez erromeria (Kulturgune)

RAdio Guerrilla (Tintigorri)

Kyrae (Txomin Barullo)

23:45 Noche de DJs (Irrintzi)

00:00 Urrats erromeria (Kaixo)

00:30 Ácido Folkloriko (Acid Folk Industrial) (Kranba!)

Tuto Carrá (Pinpilinpauxa)

Noche temática: Noche rock (Txomin Barullo)



01:00 DJ Elepunto (Euskalgune)

02:00 DJ Jonkass (Algara)

02:15 Akrata Ruin Demakrada (Kranba!)

JUEVES, 25 DE AGOSTO

10:00 Diana de txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Bakalao a la Bizkaina (Arenal)



Campeonato de Ajedrez: Campeonato de la amistad (por equipos) (Moskotarrak)



11:00 Certamen Gastronómico: Bakalao a la Bizkaina (Arenal)



11:00 Certamen Gastronómico: Bakalao a la Bizkaina (Arenal)



Pasacalles de txistularis: Plaza de la Ribera (Irrintzi)

12:00 Recepción de las Txupineras (Arenal)

Furbolín Humano Infantil (Parte trasera del Arriaga)

Parque infantil (Aixe Berri)

Mugi Zaitez Disko Festa (Algara)

Junt@s (Kaialde)

Rocódromo (Kranba!)

Espuma + Piscina (Kulturgune)

Crece pelo vegetal (Piztiak)

Papiroflexia Antimilitarista (Triangune)

Photocall + Terraza (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

Cata de cervezas (Zaratas)

12:15 Patxi Karro (Zaratas)

12:30 Talleres infantiles (parte trasera de Arriaga)

Hontzaranga (Hontzak)

Txikigunea:Taller de manualidades (Mamiki/Txomin Barullo)

13:00 Teatro ANE PIRATA (Euskalgune)

Cata de vinos (Hontzak)

Bertso Bermut: Unai Mendiburu, Ane Labaka, Imanol Uria (Kranba!)



Taller infantil (Uribarri)

13:30 Bilbo Hiria Irratia (Algara)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de premios (Arenal)

Comida con familiares (Kaskagorri)

15:00 Comida Euskaraz Bizi (Hau Pittu Hau)

17:00 Futbolín Humano Interkonpartsas (parte trasera de Arriaga)

Euskara Saria (Hau Pittu Hau)

Mercado de colectivos (Kranba!)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:30 Fiesta Swing (Zaratas)

18:00 Campeonato Mundial de Rana Txiki (Kranba!)



Campeonato Mundial de Rana (Kranba!)

Mosko-Tardeo (Moskotarrak)

Krusak (Triangune)

Piruletas de chocolate (Uribarri)

18:30 Homenaje a la Ikurriña (Plaza Arriaga)

Cata de cervezas (Kaialde)

19:00 Terror y miseria (Hontzak)

Bertso-saioa (Hor Dago Abante)



Danza Social con la asociacion Swingside Bilbao (Kulturgune)



Concurso Manda Huevos (Moskotarrak)

Nino $ Balihas DJ (Piztiak)

19:30 The Dolphiners (Triangune)

Bilbo kantari kalejira (Casco Viejo)

20:00 Neverminders (Nirvana) (Aixe Berri)

20:30 Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

Poteo con nostálgicos con Sama Siku kalejira (Kaskagorri)

21:00 24º Concurso de Feos (Moskotarrak)

21:30 Entretiempo (Piztiak)

22:30 XXX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao: PIROTECNIA ESTEBAN MARTIN (Granada) (Parque Etxebarria)

23:00 Zea Mays (Algara)

Los Demenciales Chicos Acelerados (Parte trasera de Arriaga)

Concierto (Hor Dago Abante)

Garilak 26 (Euskalgune)

Lehian erromeria (Kaialde)

23:30 Gansos Rosas (Guns N' Roses) (Aixe Berri)

Sobre Mi Gata (Kranba!)

DJ Bull (Kulturgune)

S.A.D. Sistemak Arriskutsuak Dira (Zaratas)

23:45 DJ (Irrintzi)

00:00 DJ (Hor Dago Abante)

00:30 Concierto (Parte trasera de Arriaga)

Ainhoa (Pinpilinpauxa)

00:45 Arrano Pertxa (Zaratas)

01:00 DJ Beta Brothers (Askapeña)

01:00 Reparto de Sopa de Ajo (Hontzak)

Suaia & Dubakustik (Kranba!)

01:30 ENDJ (Algara)

02:15 DJ Tiki Boom (Kranba!)

03:00 DJs (Parte trasera de Arriaga)

VIERNES, 26 DE AGOSTO

09:30 Brocheta de Frutas (Arenal)

10:00 Diana de txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)

Certamen Gastronómico: Bakalao al Pil-Pil (Arenal)

11:00 Certamen Gastronómico: Marmitako (Arenal)



Konpartsakidetu!: Construye tu Txosna

Txikigunea (Askapeña)

11:30 Gastro-Txiki: Brocheta de Frutas (Arenal)

Taller improvisa y punto (Hontzak)

12:00 Actividades infantiles (Ripa)

Parque infantil (Aixe Berri)



Pasacalles de los txistularis Abando (Irrintzi)

Taller de chapas (Kaialde)

Piscina (Kaskagorri)

Taller de cocina (Kaskagorri)

Rocódromo (Kranba!)

1, 2, 3... Festa! (Pa...Ya!)

Chroma Key (Piztiak)



Taller Ecologista infantil (Triangune)

Photocall + Terraza (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

12:30 Gastro-Txiki: Brocheta de Frutas (Arenal)

13:00 Fiesta de la espuma (Parte trasera de Arriaga)

Bilbo Hiria Irratia (Algara)

Ziprexa (Kranba!)

13:30 Miriam Lujua (Txomin Barullo)

13:45 Kikartor (Kranba!)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de premios (Arenal)

15:00 Comida (Txori Barrote)

16:30 Juegos De Agua Interkonpartsas (Ripa)

17:00 XXIV. HIRI KROSA. Femenina: salida de Chupetes y Txikis deportes (Arenal)

Poteo (Askapeña)

Mercado de colectivos (Kranba!)



Entrega de los III Premios Barullo (Txomin Barullo)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:10 XXIV. HIRI KROSA. Masculina: salida de Chupetes y Txiki deportes (Arenal)

17:20 XXIV .HIRI KROSA. Femenina: salida de Pre Benjamines, Benjamines y Alevines (Arenal)

17:30 Masterclass bailes cubanos (Aixe Berri)

17:35 XXIV. HIRI KROSA. Masculina: salida de Pre-Benjamines, Benjamines y Alevines (Arenal)

17:50 XXIV. HIRI KROSA: salida de Infantiles, Cadetes y Juveniles deportes (Arenal)

18:00 Mosko-Tardeo (Moskotarrak)

Sabin (Txomin Barullo)

18:05 XXIV. HIRI KROSA: salida de atletas en Silla de Ruedas (Arenal)

18:25 XXIV. HIRI KROSA: Salida de Senior, Junior, Promesas y Veteran@s (Arenal)

19:00 Bafle Poteo kalejira (Kaskagorri)

19:30 XXIV. HIRI KROSA: Entrega de premios (Arenal)

Poteo con RAKATA'PUNK TXARANGA (Altxaporru)



Deiedra (Pa... Ya!)

20:00 Lokers (Piztiak)

Txosna ibiltaria (Txomin Barullo)

20:30 Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

21:00 Concurso de playback (Kaskagorri)

21:30 We Are Apes, Hello! (Piztiak)

22:30 XXX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao: PIROTECNIA VALENCIANA (Valencia) (Parque Etxebarria)

23:00 Pary&Tiza (Algara)

Flow Do Toxo (Kranba!)

Maixa ta Malakias (Pa... Ya!)

Anothe Capsule DJs (Txomin Barullo)

23:45 Noche de DJs (Irrintzi)

00:30 Follow The Party (Kranba!)

Las Fellini (Pinpilinpauxa)

SÁBADO, 27 DE AGOSTO

10:00 Diana de txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Marmitako (Arenal)



XXIV Campeonato Internacional de Ajedrez (Zabalgune)

11:00 Certamen Gastronómico: Marmitako (Arenal)



Hinchables (Parte trasera de Arriaga)

12:00 Parrillada de Bonito (Arenal)

Konpartsakidetu!: Kalejira (Arenal)

Fiesta de la espuma (Arenal)

12:00 Parque infantil (Aixe Berri)



Pasacalles de txistularis: Bilbao la Vieja, San Francisco, Las Cortes (Irrintzi)

Piscina (Kaskagorri)

Rocódromo (Kranba!)

1, 2, 3... Festa! (Kulturgune)

Cocina Vegana (Piztiak)

Taller sorpresa infantil (Triangune)

Photocall + Terraza (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

12:30 Taller infantil (Kaixo)

13:00 The longboards (Hontzak)

Marianito Rock (Hontzak)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de premios (Arenal)

15:00 Comida Interkonpartsas (Arenal)

17:00 Mercado (Kranba!)

Daft Pan (Piztiak)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

17:30 Herri Kirolak entre Konpartsas (Plaza Arriaga)

19:30 Bilbo Kantari kalejira (Casco Viejo)

20:00 Reparto Banderas Azul y Marrón + Premio "Palmada" (Plaza Arriaga)

20:30 Toro de Fuego (Plaza Arriaga)

Mozkor Alaiak (Pa... Ya!)

21:00 Poteo por el txosnagune (Kaskagorri)

22:30 Fuegos Artificiales Exhibición:PIROTECNIA VALECEA (Álava) (Parque Etxebarria)

23:00 DJ Elepunto (Algara)

00:00 Noche de DJs (Irrintzi)

00:30 Raúl (Pinpilinpauxa)

DOMINGO, 28 DE AGOSTO

10:00 Diana de txistularis y Txupín (Plaza Arriaga)

Mercado Gure Lurreko (Plaza Arriaga)



Certamen Gastronómico: Rabo Guisado (Arenal)

11:00 Certamen Gastronómico: Rabo Guisado (Arenal)



Hinchables jolasak (Parte trasera de Arriaga)

12:00 Pasacalles de los txistularis: Abando, Arenal y Casco Viejo (Irrintzi)

Piscina (Kaskagorri)

Cuentacuentos (Piztiak)

Photocall + Terraza (Zaratas)

Juegos Txiki-Txoko (Zaratas)

12:15 Patxi Karro kalejira (Zaratas)

13:00 Altxafrikii Brass Band Poteo (Altxaporrue)

My Bastard Friend (Hontzak)

13:30 Mikey Boy (Txomin Barullo)

14:30 Certamen Gastronómico: Entrega de premios (Arenal)

17:00 Mercado (Kranba!)

17:30 Guerra Sucia (Plaza Arriaga)

18:00 Beranduegi erromeria (Kaskagorri)

Disco Fiesta (Zaratas)

18:30 Concurso Lanzamiento de Hielo (Aixe Berri)

20:00 Hijos de tu Iglesia (Kulturgune)

20:30 Toro de Fuego (Arenal)

22:20 Final de Fiesta y Despedida a Marijaia (Arenal)