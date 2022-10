Sociedad JUICIO El maquinista del tren Alvia pide perdón y asegura que no había ninguna señal hasta la curva de Angrois AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 06/10/2022 14:04 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 15:11 (UTC+2) En el segundo día del macrojuicio por el accidente del tren Alvia el maquinista ha declarado que con las medidas de seguridad que hay ahora no habría pasado. Escuchar la página Escuchar la página

En el macrojuicio por el accidente del tren Alvia hoy ha declarado el maquinista Francisco Garzón y entre lágrimas ha pedido de nuevo perdón a las víctimas. Además, ha remarcado que "no había ningún tipo de señal hasta la curva" de Angrois (Santiago) donde se produjo el siniestro que dejó 80 muertos y 145 heridos.

Durante los 55 minutos que ha durado su testificación solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Manuel Prieto, y ha asegurado con las medidas que hay ahora sería "imposible" que ocurriese un accidente igual. "Con las medidas que hay ahora, que es las que tenían que haber estado, no, imposible", ha remarcado.

El abogado de Francisco Garzón ha dedicado también buena parte de su interrogatorio a aspectos sobre el uso de los teléfonos móviles en cabina. Y es que aquel 24 de julio de 2013 Garzón recibió la llamada del interventor. ¿Dejó de prestar atención a la vía?", le ha inquirido Prieto. "En ningún momento, respeté todas las señales y todas las limitaciones que había en la vía. Seguí prestando atención", ha contestado el maquinista, quien, a continuación, ha precisado que la llamada le hizo desorientarse. "Creí que estaba en el túnel anterior", ha dicho.

El maquinista ha agregado que "en todo momento" respetó "la indicación de las señales", que no había ninguna limitación, señal o baliza por lo que podía continuar circulando a 200 kilómetros por hora. A continuación, ha añadido que la curva "no" se podía ver con antelación suficiente: "No me dio para frenar".

Aplazada la declaración del exdirector de Seguridad de Adif

Al ser tan breve la declaración del maquinista, hoy podría haber sido el turno del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que fue responsable de la seguridad en la circulación de Adif.

Su letrado ha alegado que no estaba en condiciones por la leve agresión sufrida ayer por el padre de una de las víctimas y finalmente ha quedado aplazada.

La jueza ha aceptado aplazar su declaración hasta el próximo día 13.