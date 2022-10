Implantan "minicerebros" derivados de células humanas a ratas recién nacidas, influyendo en su conducta

Euskaraz irakurri: Giza zeluletatik eratorritako "minigarunak" ezarri dizkiete arratoi jaioberriei, jokaerari eraginda

Los organoides son diminutas estructuras en 3D derivadas de células madre, que imitan la función de los órganos y podrían ser clave para el estudio de enfermedades. Ahora, científicos han logrado implantar este tejido cerebral humano en el cerebro de ratas, salvando importantes limitaciones previas e influyendo en su conducta.

La descripción del nuevo método se publica en la revista Nature, en un artículo en el que los autores describen que el tejido cerebral derivado de células madre humanas fue capaz de integrarse en el cerebro de ratas recién nacidas, influyendo en la conducta. Los hallazgos podrían mejorar la capacidad de producir modelos realistas de enfermedades neuropsiquiátricas humanas.

Los organoides cerebrales representan una plataforma prometedora para modelar el desarrollo y las enfermedades humanas; sin embargo, los organoides cultivados fuera del cuerpo carecen de la conectividad que existe en los organismos de la vida real. Esto restringe su maduración e impide que se integren con otros circuitos neuronales que controlan la conducta. Limita, por tanto, la capacidad de los organoides para modelar enfermedades neuropsiquiátricas genéticamente complejas y definidas por el comportamiento.

Rat-human hybrid brains offer new ways to study human neuro disorders, but also raise ethical questions https://t.co/MyPFek3uNV