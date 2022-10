Sociedad CONTAMINACIÓN DE AIRE La calidad del aire en Euskadi continúa mejorando año tras año, según el Gobierno Vasco EITB MEDIA Publicado: 13/10/2022 11:33 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2022 12:00 (UTC+2) El Informe Anual de la Calidad del Aire 2021 concluye que algunos contaminantes contemplados para medir la calidad del aire registraron valores inferiores a los que había antes de la pandemia. La medición se ha realizado a través de 54 estaciones distribuidas por toda Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Gente por las calles de Bilbao. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Airearen kalitateak hobera egiten jarraitzen du urtez urte Euskadin, Jaurlaritzaren arabera

La calidad del aire en Euskadi ha mejorado en 2021 respecto a 2019, según el último informe publicado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El informe concluye que algunos contaminantes contemplados para medir la calidad del aire registraron el año pasado valores inferiores a los que había antes de la pandemia.

En 2020, durante la pandemia, debido a las restricciones de desplazamientos por la covid-19 y al estado de excepción, los datos de calidad de aire mejoraron sensiblemente, y en 2021, aunque se volvió de forma progresiva a la situación previa a la pandemia, continuó la tendencia a la baja.

La medición se realiza a través de 54 estaciones distribuidas por toda Euskadi, que miden valores como el dióxido de nitrógeno (NO 2 ), el dióxido de azufre (SO 2 ), el monóxido de carbono (CO), el ozono (O), partículas (PM 10 y PM 2,5 ) y benceno.

Concretamente el dióxido de azufre, que es un contaminante ligado a la actividad industrial, obtuvo datos similares a 2020. En el caso del dióxido de nitrógeno, vinculado al tráfico y las emisiones industriales, los promedios anuales aumentaron en el 87 % respecto a 2020 pero fueron menores que los de 2019.

El monóxido de carbono siguió por su parte la tendencia positiva de los últimos cinco años, en el caso del ozono los valores también se mantuvieron con respecto a 2020. Las medias anuales de benceno son bajas y están dentro del límite que marca la normativa anual, al igual que los metales y benzo(a)pireno, cuyos niveles son muy bajos.

Los promedios anuales registrados para los cuatro metales (cadmio, níquel, plomo y arsénico) y el benzo(a)pireno durante el año 2021 se asemejaron a los de 2019, ya que durante 2020 los niveles fueron muy bajos debido al efecto covid.