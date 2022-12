Sociedad Origen de la humanidad Los restos del 'Homo sapiens' más antiguo de Europa están en Girona Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 07/12/2022 17:17 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2022 17:43 (UTC+1) Hasta ahora, el individuo más antiguo de nuestra especie en el continente se localizaba en Rumanía, pero un equipo internacional de investigación ha publicado en 'Journal Of Human Evolution' que la mandíbula de Banyoles es sapiens, y no neandertal. Escuchar la página Escuchar la página

Comparativa de las mandíbulas realizada por el equipo investigador. Whatsapp

Los restos más antiguos de nuestra especie (Homo sapiens) en Europa se encuentra en Banyoles (Girona), según un estudio de un equipo de investigación internacional en el que se encuentra Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos.

En concreto, el equipo de investigadores estadounidenses y españoles han vuelto a analizar la mandíbula humana encontrada en el yacimiento catalán, descubierta en una cantera en 1887 y estudiada en diversas ocasiones.

Esta vez han reconstruido las partes que le faltan al fósil, mediante imágenes obtenidas por un TAC, y, tras una comparación mediante morfometría geométrica, han concluido que no pertenece a un Homo neanderthalensis, como hasta ahora se pensaba, sino al ser humano anatómicamente moderno, cuyo origen está en África.

"No es un neandertal. Es en casi toda su morfología un humano moderno. Sin embargo, no se aprecia la existencia de un mentón, por lo que no puede descartarse que tenga algún antepasado neandertal", ha explicado Arsuaga.

La mandíbula tiene una edad de entre 45 000 y 65 000 años, por lo que sería el sapiens más antiguo del continente. "El fósil de Homo sapiens considerado hasta hoy el más antiguo de Europa era Pestera cu Oase 1, en Rumanía, pero nosotros afirmamos que Banyoles es más antiguo", asegura Arsuaga.

Ahora, las conclusiones de este estudio deberán comprobarse "por medio de análisis de ADN antiguo o de proteómica".