Los vascos y el sexo, ETB da respuesta a las preguntas más polémicas

N. Olaso

12/06/2012

¿Cuántos vascos se irían a la cama en la primera cita? o ¿cuál es la postura sexual favorita de las mujeres vascas? Estas son algunas de las preguntas a las que se enfrentaron los concursantes.

Ayer se estrenó el programa "Cien x Cien" en ETB-2, que prueba nuestro conocimiento sobre la cultura vasca y sobre cómo pensamos o actuaríamos los vascos en determinadas situaciones.



Las preguntas más polémicas fueron las del sexo. Parece que el mito de que los vascos practican poco sexo no es del todo cierto teniendo en cuenta los aciertos de los concursantes.



Una de las preguntas más debatidas fue esta: ¿Cuál es la postura sexual favorita de las mujeres vascas?



"Ninguna" respondían algunos concursantes, provocando la carcajada de los presentes. El programa les ayudaba con cortes de los vascos sobre sus preferencias en este tema. "No me se tantas posturas", "el misionero", "encima", "el 69 está muy bien", "no hago ascos a nInguna".



A la vista de la diversidad de las respuestas, los concursantes no lo tenían nada claro. Al final respondieron "arriba", y Carlos Sobera lo confirmó:" La postura favorita de las mujeres vascas es arriba".



Otra pregunta se refería a las películas porno. Sólo el 27% de los vascos reconoce haber visto una película porno entera.



Y, ¿cuántos vascos se irían a la cama en la primera cita?. Las dos concursantes contestaron que ellas no, sin embargo, parece que no todos piensan de la misma forma….



Todos los vídeos del estreno del programa los puedes encontrar en la página del programa cien x cien de eitb.com.