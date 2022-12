Sociedad Asesinato racista El autor del tiroteo de París asegura que su objetivo era "matar a extranjeros" agencias | eitb media Publicado: 25/12/2022 16:42 (UTC+1) Última actualización: 25/12/2022 17:19 (UTC+1) El asesino intentó hacer una masacre en Saint Denis, pero al ver que no había mucha gente, acudió al centro cultural kurdo. Escuchar la página Escuchar la página

Atentado en París. Foto: EiTB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Parisko kurduen hiltzaileak aitortu du "atzerritarrak hiltzea" zela bere helburua

El autor del tiroteo que este viernes costó la vida a tres kurdos en pleno centro de París confesó a los investigadores que trató de llevar a cabo la masacre antes en la vecina Saint-Denis y que su intención era suicidarse "tras matar a extranjeros".

Según un comunicado publicado este domingo por la fiscal de París, Laure Beccuau, el individuo de 69 años aseguró que en la mañana del viernes fue a Saint-Denis, localidad del norte de París conocida por estar habitada por muchos inmigrantes, con la intención de matar al máximo posible.

Pese a que llevaba el arma, un COLT 45 del calibre 11-43 que había adquirido hace cinco años y escondido en el domicilio de sus padres, donde residía, y numerosa munición, no encontró a demasiada gente y renunció a su plan.

Regresó al barrio donde reside y recordó que allí había un centro cultural kurdo, comunidad a la que dijo que odiaba por haber hecho prisioneros a soldados del Estado Islámico (EI) y no haberlos matado.

La fiscal señaló que "lo único que lamenta es no haberse suicidado", algo que tiene previsto hacer "algún día" pero "no sin antes llevarse por delante el máximo posible de enemigos", en referencia a "todos los extranjeros no europeos".

La investigación no ha podido determinar por ahora ninguna relación particular con la comunidad kurda y ni el análisis de su teléfono ni del ordenador que tenía en casa de sus padres ha permitido establecer ningún elemento, en particular, vínculos particulares con ideología de extrema derecha.

Las pesquisas descartan, por ahora, el carácter terrorista de la acción, tal y como sostienen los representantes de la comunidad kurda en Francia, que sitúan a Turquía detrás de los hechos, que se producen casi diez años después del asesinato a sangre fría de tres militantes kurdas muy cerca de donde tuvo lugar el tiroteo.

Turquía condena el atentado de París y tilda de "terroristas" las protestas

El Gobierno de Turquía ha condenado este domingo el atentado racista, pero ha tildado de "terroristas" las protestas, en parte violentas, que se han producido como reacción en la capital francesa.

El portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, ha difundido hoy un mensaje en Twitter asegurando que "este es el PKK en Francia. La misma organización terrorista que apoyáis en Siria. El mismo PKK que ha matado a miles de turcos, kurdos y fuerzas de seguridad en los últimos 40 años. Ahora queman las calles de París. ¿Seguiréis callados?".