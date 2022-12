Sociedad violencia machista El asesino de una mujer en San Francisco pasará hoy a disposición judicial EITB MEDIA Publicado: 29/12/2022 07:55 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2022 08:04 (UTC+1) El autor confeso del crimen ha pasado la noche en la comisaría de Deusto. El hombre mató a su pareja el martes por la noche, y avisó de los hechos ayer, miércoles, por la mañana. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Agentes de la Ertzaintza en el lugar del crimen. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: San Frantziskon emakume bat hil duen gizona epailearen esku utziko dute gaur

El autor confeso del asesinato de una mujer en San Francisco pasará hoy, jueves, a disposición judicial, tras haber sido detenido el miércoles, después de que diera aviso a la Ertzaintza de lo sucedido.

El hombre asesinó el miércoles por la noche a su pareja de 45 años en el bar que ambos regentaban, en el barrio de Bilbao. El propio autor alertó a la Policía Municipal del crimen que había cometido al día siguiente, miércoles, a las 9:00.

El detenido ha pasado la noche en la comisaría de la Ertzaintza, en Deusto, y comparecerá ante el juez durante el día.

Amigas de la víctima han pedido que "se haga justicia" y que no haya "ni una víctima más", y han explicado que el detenido tenía antecedentes por violencia machista contra otra mujer. Asimismo, han pedido a las autoridades que se esclarezca el caso, que "se haga justicia" para que el crimen "no quede impune" y que no haya "ni una víctima más".

Condena de las instituciones y el movimiento feminista

El Ayuntamiento de Bilbao ha activado el protocolo ante casos de violencia de género, y ha pedido a la sociedad que secunde la concentración de repulsa convocada. La concentración tendrá lugar en la escalera principal del ayuntamiento, a partir de las 12:00 horas.

El movimiento feminista también se movilizará en contra del asesinato de Bilbao, así como para hacer un llamamiento para que se tome la violencia machista como problema político de primer orden. Realizará una manifestación a las 19:00, desde la plaza del Corazón de María, así como en San Sebastián (19:30), Pamplona (20:00) y Vitoria-Gasteiz (mañana, viernes, a las 19:30).