Sociedad Pirotecnia Llega la pirotecnia de Nochevieja, ¿cuál es la normativa de cada ciudad? M. D. | EITB Media Publicado: 29/12/2022 10:02 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2022 11:01 (UTC+1) Mucha gente decide celebrar la entrada en el nuevo año lanzando petardos y fuegos artificiales, pero eso puede ser un peligro y causar molestias a personas y animales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Fuegos artificiales. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Badator Urtezahar gaueko piroteknia, zein da hiri bakoitzeko araudia?

Es habitual escuchar el ruido de los petardos durante estas fechas, pero si hay un momento donde se concentra el lanzamiento de material pirotécnico, es sin duda en Nochevieja.

Mucha gente entra en el nuevo año entre el estruendo y la luz de la pirotecnia. Sin embargo, el mal uso de este material, cuya venta también está regulada, puede causar un problema de seguridad, como daños en la persona que lo lanza, en alguien que esté cerca o incluso un incendio. Además, el estruendo puede molestar o causar graves problemas en niños, ancianos y animales.

Esto es lo que dicen las normativas municipales de las capitales de Hego Euskal Herria sobre el material pirotécnico. En Bilbao, no hay una normativa específica sobre este asunto, pero, en estas fechas, el Ayuntamiento recomienda directamente no usar pirotecnica, pues puede provocar incendios y poner en riesgo la seguridad de las personas. Además, recuerda que la Policía Municipal de Bilbao realiza un control exhaustivo para evitar la venta no autorizada de material pirotécnico, tanto en establecimientos como en la calle.

Normativa en Bilbao.

En San Sebastián, el Ayuntamiento recuerda la normativa aplicable en estos casos, como la ordenanza sobre el civismo, donde se prohibe lanzar estos elementos desde la vía pública, con sus respectivas multas. La capital gipuzkoana recuerda igualmente que su mal uso puede causar graves problemas.

Normativa en San Sebastián.

En Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento informa de que pretende compaginar la "legítima" celebración del Año Nuevo con la Ordenanza municipal contra el Ruido y las Vibraciones, que protege el descanso de las personas. Por eso, propone un espacio de 15 minutos en los que tolerará al lanzamiento de material pirotécnico. Pasado ese tiempo, se podrá intervenir policialmente.

Normativa en Vitoria-Gasteiz.

En Pamplona, el artículo 20 de la ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y protección de espacios públicos, sobre ruidos, prohibe expresamente "disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización municipal".

Normativa en Pamplona.

La legislación española regula las edades en las que se pueden usar material pirotécnico. Hay algunos productos que no pueden ser manipulados por menores.