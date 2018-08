Sociedad

Residuos en Gipuzkoa

PSE se suma a la moción, pero acusa al PNV de ser responsable 'pasivo'

Redacción

15/06/2012

El portavoz popular en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha dicho que la moción es "fruto de un documento planteado por el PP", aunque ellos quieren una moción contra el Gobierno de Bildu.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, ha dicho que la moción de censura que quiere llevar a cabo el PNV al diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, "no es suficiente", por lo que están abiertos a buscar "gobiernos sólidos" para todos los pueblos y ciudades del territorio guipuzcoano.

En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, Arriola, ha apuntado que el PSE se va a sumar al acuerdo del PNV y el PP, pero creen que esta moción se podrían haber planteado antes "ahorrándonos seis meses de agonía", ya que el grupo jeltzale pactó con Bildu los presupuestos forales dejándole "seis meses de margen" para llevar a cabo un Plan de residuos.

Asimismo, ha considerado que esta moción "tiene un valor político importante", pero "no es la solución a todos los problemas de Gipuzkoa", ya que desde la Diputación Foral han indicado que no van a cambiar de políticas, por lo que "sino es Alduntzin, será otro diputado" el que lleve a cabo el Plan de Residuos, "aunque no tengan mayoría".

De este modo, Arriola ha instado a que los tres partidos de la oposición colaboren con "la mayor lealtad" para conformar "gobiernos estables".

Además, Arriola ha destacado que existe "un claro responsable activo" que es Bildu y un "responsable pasivo" que es el PNV, "por haber permitido que esto suceda".



PP



El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha considerado hoy que la moción de censura contra el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin (Bildu), constituye "un primer paso" hacia un nuevo gobierno "de progreso" en este territorio.

Cano ha expresado su satisfacción, en declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la 17 Unión Interparlamentaria del PP en Donostia-San Sebastián, por la disposición del PNV a apoyar la moción de censura contra el diputado por su negativa a que la nueva planificación de la gestión de residuos de Gipuzkoa sea debatida y votada en las Juntas Generales.

Aunque con "seis meses de retraso", Cano ha recordado que la moción es "fruto de un documento planteado por el PP", aunque ha admitido que la apuesta de su partido es plantear una censura a todo el gobierno foral de Bildu.