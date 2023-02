Sociedad LEY DEL ''SOLO SÍ ES SÍ'' Irene Montero: "Ninguna reforma penal va a evitar las rebajas de las penas" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 03/02/2023 11:44 (UTC+1) Última actualización: 03/02/2023 12:25 (UTC+1) Aunque confía en lograr un acuerdo, ha admitido que existen fuertes discrepancias entre los socios de Gobierno. Por otra parte, la ministra socialista Montero ha asegurado que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que el consentimiento siga en el centro y en que no haya rebaja de penas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Irene Montero: "Erreforma penalak ez du zigorrak murriztea eragotziko"

La ministra española de Igualdad, Irene Montero, considera que ninguna reforma penal seguramente va a evitar las rebajas de las penas, pero aun así hay que "tener una respuesta unitaria y hacer lo que sea necesario menos tocar la definición de la agresión".

Ha admitido que existe una "fuerte discrepancia" entre los socios de Gobierno sobre la reforma de la ley del "solo sí es sí", pero ha insistido en que intentarán lograr un acuerdo y confía en hacerlo.

"No me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo, estamos trabajando mi equipo y yo todas las horas necesarias como lo hace el partido socialista", ha asegurado Montero en una entrevista en Radio Nacional, quien ha admitido que el acuerdo entre socios de gobierno está aún lejos, pero es posible.

Sobre la posibilidad de que el PSOE hiciera la reforma sin su socio, ha señalado que "es un escenario posible, tienen los números, si pactan con el PP; no me gustaría volver a las penas de la violencia y la intimidación", ha aseverado.

"No podemos quedarnos paradas cuando se pone en duda que el consentimiento" esté en el centro de la ley. "Se pueden subir las penas, pero eso no tienen que hacer cambiar la definición o subtipos en función de si hay violencia o no", ha añadido.

En las últimas horas, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que el consentimiento siga en el centro y en que no haya rebaja de penas.