Ley de Libertad Sexual El PSOE propone subir las penas a agresores sexuales sin acuerdo con Igualdad Publicado: 06/02/2023 08:37 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 11:58 (UTC+1) Asimismo, plantea acortar las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor, según ha explicado el portavoz del grupo socialista, Patxi López. El PSOE ha registrado en solitario la reforma de la ley del "solo sí es sí".

El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso la proposición de ley para la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del "solo sí es sí", y elevar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación, propuesta presentada en solitario tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad.

El objeto de la reforma, según ha explicado el portavoz del grupo socialista, Patxi López, es "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social" que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales. Se aumentan penas y se "acotan" las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor.

Tras insistir en que no se toca la definición del consentimiento ni se vuelve a la distinción entre abuso y agresión sexual, ha asegurado a Igualdad que no han negociado con nadie al margen de la coalición de gobierno, "y mucho menos con la derecha", y ha confiado en un amplio acuerdo con todos aquellos que defienden la ley y quieren eliminar sus efectos no deseados.

"El PP que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo, porque lo que no quiere es la ley", ha manifestado López junto a la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

La semana pasada ya anunciaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que no descartaban emprender una modificación unilateral si el debate "no llega a buen puerto". El Ministerio de Igualdad ve "inexplicable" que el PSOE "decida romper, teniendo opciones para el acuerdo".

Han informado a las agencias de información que "es una decisión del PSOE que no nos han comunicado" y han lamentado, a su vez, que los socialistas vayan a presentar "la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación". Desde Igualdad, han reconocido "estar preocupadas" por la posibilidad de que "PP y PSOE sumen sus votos" y han recordado que "el consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo sólo sí es sí". "Vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del código penal", han advertido desde el Ministerio.

Ayer, ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba que, aunque está dispuesta a reformar la ley, como le ha pedido el PSOE, hay algo en lo que no está dispuesta a ceder: "El consentimiento no se toca". Lo afirmó durante su participación en Madrid en un acto organizado por Podemos, al que también ha asistido la líder de esta formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que defendió el trabajo de su compañera de partido. "Gracias por poner el cuerpo para defendernos a todas", le ha dicho.

La ministra de Igualdad reconoció que "están siendo unos días muy difíciles" porque hay "muchas presiones" para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y volver al modelo anterior que propone el PP, ante las rebajas de condenas a agresores sexuales decididas por algunos jueces que, según Montero, son una minoría.