Sociedad Armas blancas Los juzgados de Bilbao harán juicios rápidos a los agresores con arma blanca cuando se cumplan los requisitos Agencias | EITB Media Publicado: 09/02/2023 20:31 (UTC+1) Última actualización: 09/02/2023 20:49 (UTC+1) En cualquier caso, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha recordado que no se puede incrementar "la presión judicial", porque los miembros de la Judicatura deben juzgar los casos "conforme a la legalidad".

Exterior de los juzgados de Bilbao.

Los juzgados de Bilbao celebrarán juicios rápidos en los casos de agresiones con armas blancas cuando la Policía así lo solicite y se cumplan los requisitos establecidos por la Ley, como que las penas que conlleven estos delitos no excedan los cinco años y se presenten con inmediatez todas las pruebas e indicios, tal como ha asegurado este jueves el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte.

En todo caso, ha apuntado que, aunque se pueda aumentar "la presión policial" sobre los autores de estos delitos cometidos con arma blanca, como ha anunciado el alcalde de Bilbao, no se puede incrementar "la presión judicial", porque los miembros de la Judicatura deben juzgar los casos "conforme a la legalidad". "Cuando haya pruebas y se destruya la presunción de inocencia, se condenará y, cuando no, no", ha indicado.

Uriarte ha señalado, tal como reveló ayer el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ambos mantuvieron hace dos semanas una reunión, en la que también estuvo presente la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, a instancias de los representantes del Ayuntamiento.

En el encuentro, Aburto transmitió al juez decano su voluntad de que la Policía Municipal incrementara la petición de celebraciones de juicios rápidos expresamente para los delitos de robo con violencia e intimidación.

El magistrado ha reconocido que se ha generado "alarma social" por las últimas noticias de delitos cometidos con armas blancas.