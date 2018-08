Sociedad

Conflicto con los residuos

Alduntzin confía en lograr la mejor solución aunque le cueste el cargo

Redacción

21/06/2012

Plantea la posibilidad de que pueda mantenerse como presidente del Consorcio, pese a la moción de censura presentada por PNV, PSE y PP.

El presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, Juan Karlos Alduntzin, ha asegurado que el Consejo de Administración de esta entidad está trabajando con todos los agentes implicados para "encontrar la mejor solución" a la situación de la gestión de los residuos del territorio, "aunque a algunos nos cueste el cargo", en alusión a la moción de censura presentada este jueves por PNV, PSE y PP contra su cargo como diputado foral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Alduntzin no ha querido hacer más comentarios acerca de esta moción de censura y ha señalado que su posible continuidad como presidente del Consorcio de Residuos "será una decisión que deban adoptar los órganos que tengan que adoptarla, no es personal". Además, ha aclarado que él no es representante en GHK por parte de la Diputación "por ser diputado" sino porque le nombró el Consejo de Diputados. "El presidente del Consorcio lo nombra el Consorcio y no la Diputación", ha destacado.

Alduntzin ha censurado que el PSE está "propagando una situación de alarma provocada por ellos mismos, culpando al prójimo" y ha recordado que el anterior Consejo, cuyo vicepresidente era Denis Itxaso, tomó decisiones "de prisa y corriendo" acerca de "los contratos multimillonarios" que firmaron para "perjudicar y condicionar las decisiones que pudiera adoptar la nueva mayoría, surgida en las elecciones municipales y forales". "Hace falta tener cara para echar las culpas al prójimo, habiendo hecho esta maniobra éticamente tan reprobable y resulta vergonzoso", ha subrayado Alduntzin.

A pesar de ello, Alduntzin ha señalado que el nuevo Consejo de Administración "está trabajando para encontrar la mejor salida posible para todos los agentes implicados en este asunto, ya sean empresas, bancos, ayuntamientos, mancomunidades, ya sean ciudadanos".



"No tenemos dudas de que lo vamos conseguir, aunque a algunos nos pueda llegar a costar el cargo", ha afirmado.