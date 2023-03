Sociedad Camino a la igualdad Sectores masculinizados: ¿por qué hay tan pocas mujeres en algunos puestos de trabajo? Agurtzane Aramendi Elduaien | EITB Media Publicado: 05/03/2023 05:00 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2023 05:00 (UTC+1) Durante años, la sociedad ha definido algunas profesiones como masculinas y eran pocas las mujeres que accedían a ellas. La situación está cambiando, pero en las ingenierías y la dirección de orquesta, por ejemplo, va muy poco a poco. Hemos hablado con tres mujeres que trabajan en estos sectores. Escuchar la página Escuchar la página

Las ingenierías y la dirección de orquesta son profesiones muy distintas, pero tienen algo en común: aún hay muchos más hombres que mujeres trabajando en las mismas. Zaloa Campillo, Amaia Horcada y Ane Legarreta son tres de ellas. Tres mujeres que han decidido recorrer su propio camino, a pesar de lo que la sociedad les haya podido inculcar. Demuestran cada día que el género no influye para nada en el aspecto laboral.

Zaloa Campillo Mandaluniz (Gernika, 1980) es ingeniera en tecnologías de la telecomunicación e ingeniera industrial, y trabaja como gerente en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Euskadi. En su opinión, es fundamental empoderar a las chicas jóvenes para que puedan elegir la carrera universitaria que verdaderamente les guste. Afirma que "es difícil ir sola a una universidad en la que no conoces a nadie, sobre todo si la sociedad no te ayuda en ello". Campillo opina que se debe dar a las jóvenes la confianza suficiente en ellas mismas para que actúen según su verdadera vocación.

Asimismo, subraya la importancia de dar a conocer las ingenierías en general. "Lo que no se conoce, no se puede elegir", asegura. Cree que la sociedad, en general, desconoce para qué sirven las ingenierías. "En el ámbito de las telecomunicaciones, antes sólo nos ocupábamos de transportar datos, pero ahora trabajamos tratando esos datos, y eso nos da la oportunidad de entrar en todo tipo de sectores: en sanidad salvando vidas, en movilidad, en food tech, en industria, en educación…"

Amaia Horcada Goñi (Altsasu, 1969) también es de la opinión de que la ingeniería técnica forestal, su profesión, es desconocida para la mayoría. De hecho, ella tampoco sabía que existía la carrera hasta que leyó el nombre en un listado de estudios universitarios. Está convencida de que "mucha gente no es consciente de que detrás de los bosques existe una planificación, que se hacen planes a varios años vista y que se programan todas las actuaciones".

Esta altsasuarra define el trabajo en el bosque como algo "que da mucha vida" y no entiende qué podría ahuyentar a las mujeres. "Los cuentos de antes hablaban del bosque como algo peligroso y oscuro, y ese tipo de aventuras estaban destinadas a los hombres". Pero ella nunca ha estado de acuerdo con eso. Defiende que "en esta profesión el género no tiene nada que ver, trabajamos todos igual". En sus palabras, "la ingeniería forestal es una profesión idónea para cualquier persona, hombre o mujer, a la que le guste la naturaleza y el monte".

La profesión de Ane Legarreta Méndez (Galdakao, 1994) no tiene mucho que ver con las ingenierías. La directora de las bandas de música de Zumarraga y Getxo reconoce que decidir tomar el camino de la dirección de orquesta no es nada fácil "debido a la precariedad laboral del mundo del arte". No es un empleo estable, la mayoría trabaja por cuenta propia y las contrataciones se hacen por proyectos o por conciertos. Destaca que "hay poquísimas mujeres con plaza titular de directora y, cuando dirigen orquestas, lo hacen como invitadas".

La falta de referentes femeninos es otra de las razones de la escasez de mujeres que cursan dirección, según explica Ane Legarreta. En Euskal Herria, hasta hace un tiempo, la única directora conocida era la alavesa Inma Shara. "Ahora somos algunas más, pero sólo tres o cuatro" asegura.

Legarreta opina que se debe empezar a cambiar la situación programando a más mujeres en los conciertos, tanto en calidad de compositoras como de directoras. En este sentido, ha participado en la creación de la asociación ESAS (Red de Mujeres Artistas y Creadoras) con la que ha conseguido formar una orquesta formada por mujeres y han empezado a dar algunos conciertos.