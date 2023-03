Sociedad Monumentos Un juez avala la retirada de la cruz del Paseo de Las Ramblas de Corella EITB Media Publicado: 21/03/2023 12:03 (UTC+1) Última actualización: 21/03/2023 12:31 (UTC+1) La Asociación de Abogados Cristianos había interpuesto un recurso contra unas obras de remodelación proyectadas en este municipio de Navarra y que contemplan retirar la cruz. Escuchar la página Escuchar la página

Cruz del Paseo de la Rambla de Corella.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona ha desestimado el recurso que la Asociación de Abogados Cristianos había interpuesto en contra de un proyecto de remodelación del Paseo de las Ramblas de Corella. De esta manera, avala la retirada de la cruz y el monolito que se encuentran en este lugar del municipio navarro.

El magistrado sostiene que los dos objetos a los que se refería el recurso no tienen consideración de monumento cultural ni histórico, por lo que no hay razón para impedir su retirada. Según la sentencia, ninguno de los dos objetos "han sido objeto de un expediente administrativo que los califique como tal, lo cual determinaría su correspondiente protección". Asimismo, destaca que el Ayuntamiento está actuando sobre sus bienes y sobre una edificación que se encuentra en un espacio de dominio público sujeta a la ordenación urbanística.

La asociación recurrente había defendido que su demolición constituiría una vulneración del principio constitucional de no discriminación, del de libertad religiosa, así como del deber de neutralidad de las administraciones. Sobre este aspecto, el magistrado reitera que, al no haber sido catalogados ni el monolito ni la cruz como dignos de protección cultural, no hay vulneración alguna, y remarca que "no se encuentra asociada a actividad de culto; ninguna prueba se ha aportado sobre ello".

La sentencia podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.