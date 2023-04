Sociedad -

El Tiempo

El sábado bajará la temperatura y se alternaran las nubes y los claros, podría llover en el este. El domingo, el viento cambiará a noroeste, lo que traerá más nubosidad, que podrían ocasionar alguna que otra llovizna.

EITB Media

publicado: 21/04/2023 09:21 (UTC+2)

última actualización: 21/04/2023 09:21 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ostiral goiz argiaren ostean, lainoak sartzen joango dira eta baliteke asteburuan euri apur bat ere egitea

Una vez disipada la neblina de la mañana, el viernes se despierta con tiempo soleado y así se mantendrá durante la primera parte del día. Sin embargo, según avancen las horas, la nubosidad irá en aumento y el tiempo se volverá más inestable. No se descartan chubascos en algunos puntos, que podrían ser ocasionalmente tormentosos. A pesar de la inestabilidad, las temperaturas se mantendrán altas en todo el territorio, y se alcanzarán los 25 ºC, sobre todo en el sur donde predominará el viento sur. En la vertiente cantábrica, el viento soplará del este, y tornará a oeste/noroeste al final del día.

El sábado el cielo estará más nublado y se alternarán las nubes y los claros. Durante la madrugada el cielo estará cubierto e incluso podría llover algo en las primeras horas de la jornada, sobre todo en el este. Sin embargo, a medida que transcurran las horas, se irán abriendo claros. En el este de Navarra y en el Pirineo serán probables los chubascos dispersos, no descartando que alguno sea de carácter tormentoso. Las temperaturas bajarán y quedarán por debajo de los valores de días previos, rondando los 20 ºC. El viento será variable.

El domingo, pese a que amanecerá con nubes y claros, el cambio en la dirección del viento a noroeste traerá un aumento de la nubosidad, sobre todo en el norte. Además, no se descarta que por la tarde y la noche llueva, aunque no de forma abundante. Las temperaras se mantendrán sin cambios y, por lo general, no se superarán los 20 ºC.