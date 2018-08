Sociedad

En una lonja

Hallan el cadáver de un hombre en Errenteria

Redacción

05/07/2012

El cuerpo, que no presenta signos de violencia, no ha podido ser identificado por su avanzado estado de descomposición.

El cadáver de una varón de mediana edad, sin signos de violencia, ha sido encontrado este jueves en una lonja de Errenteria (Gipuzkoa) en avanzado estado de descomposición, ha informado el departamento vasco de Interior.



Familiares del propietario de la lonja, utilizada antes como taller, comunicaron a primera hora de la tarde a la Ertzaintza que hacía tiempo que no veían a su allegado y que creían que podían encontrarse en ese local.



Agentes se desplazaron al lugar, situado en la calle José María Usandizaga de la localidad guipuzcoana, y descubrieron el cadáver de un varón que, aunque no ha sido identificado, todo indica que es el del familiar de los denunciantes.



Tras el hallazgo, se ha desplazado a la lonja un médico forense, que no ha apreciado en el cuerpo indicios de muerte violenta.



El cadáver ha sido trasladado al Servicio de Patología Forense de Donostia-San Sebastián, donde se le practicará la autopsia.