Condenado a 5 años de cárcel por agredir sexualmente a su novia en un piso de San Sebastián

publicado: 22/05/2023 12:32 (UTC+2)

última actualización: 22/05/2023 12:54 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 5 urteko zigorra ezarri diote neska lagunari Donostiako etxebizitza batean sexu erasoa egin zion gizonari

Un hombre ha sido condenado a 5 años de cárcel acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones y de maltratar y vejar a su novia en un piso del barrio donostiarra de Altza en octubre de 2020.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para este individuo penas que sumaban 15 años de prisión, aunque después de que el varón reconociera lo sucedido ha accedido a rebajar su petición de condena al aplicarle las atenuantes de arrepentimiento, embriaguez y reparación del daño causado, puesto que ha indemnizado a la víctima con 3000 euros.

Además, de la citada condena de prisión, el hombre no podrá aproximarse a la víctima durante 13 años y deberá permanecer 10 años en situación de libertad vigilada.

En cualquier caso, no ingresará en la cárcel, ya que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde ha tenido lugar el juicio, ha accedido a suspenderle la pena de reclusión con las condiciones de que no vuelva a delinquir en los tres próximos años, de que no incumpla ninguna de las prohibiciones impuestas y siga un programa formativo para la igualdad de género.