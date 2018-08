Sociedad

Los animalistas ponen a Mugaritz en el punto de mira

I. Herce

16/07/2012

Una asociación de defensa de los derechos de los animales denuncia a Mugaritz y a su proveedora de foie gras, bajo la acusación de incumplir la normativa administrativa.

Llueve sobre mojado: los defensores de los derechos de los animales vienen denunciando desde hace años el sistema de producción del foie gras, por considerar que se infllige a las ocas un sufrimiento injustificado. De hecho, piden que se prohiba su comercialización. Como es sabido, las ocas son forzadas a alimentarse, para lo que se les introduce un tubo en la boca por el que se descarga el alimento. Esta sobrealimentación provoca la cirrosis del hígado del ave. Eso, y no otra cosa, es una pieza de tan suculento alimento: un hígado cirrótico.

Quien ahora ha tratado de poner el foco sobre este aspecto ha sido la asociación Igualdad Animal. Y la vía que han elegido, la de presentar una denuncia contra uno de los grandes: el restaurante Mugaritz. La asociación, según informa en su web, ha interpuesto sendas denuncias contra Mugaritz y su proveedor de foie gras, la granja Momotegi de Oiartzun. Las demandas, sin embargo, no se basan en la crueldad en el trato a las aves, sino en el supuesto incumplimiento de la normativa administrativa. En concreto, acusa a la productora de Oiartzun de no cumplir las licencias --asegura que su actividad se encuentra registrada como de autoconsumo-- y de no tener una marca registrada. Para añadir más leña al fuego, llega a asegurar que la dueña "llega a jactarse de no tener ningún veterinario".

La citada asociación menciona a otro par de restaurantes de renombre --Akelarre y Etxebarri-- como clientes de la misma productora. Pero sus esfuerzos se centran en el célebre restaurante de Andoni Luis Aduriz, al que acusa de toda serie de maldades. Con esta denuncia, la organización animalista persigue, según declara, "crear el debate social necesario para que la producción de foie gras sea prohibida en España, como ya ha ocurrido en multitud de paises como Argentina, Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Israel, Turquía, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Inglaterra o recientemente, en el estado de California en EE.UU".

En un vídeo previo a la polémica, y que ayer fue colgado en la cuenta de Twitter de Mugaritz, la criadora de las ocas, Olga Posse, defiende su actividad y explica su relación con los animales, muy alejada de la imagen que proyecta Igualdad Animal.