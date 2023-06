Bingen Zupiria: "El Tour no nos hubiera ofrecido tres días si no hubiera habido una red social previa"

Sociedad -

Entrevista

El portavoz del Gobierno Vasco espera que el inicio del Tour sea una fiesta tanto para los aficionados como para el conjunto de la ciudadanía. Ha afirmado que las últimas declaraciones de los ertzainas, suponen una garantía de que no habrá problemas.

Olatz Prat | EITB Media

publicado: 30/06/2023 10:34 (UTC+2)

última actualización: 30/06/2023 11:07 (UTC+2)

Según Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, el hecho de que el Tour vaya a comenzar en Euskadi y transcurra por nuestro territorio durante tres días, muestra que detrás ha habido un gran trabajo de cocina. Así lo ha explicado esta mañana en Euskadi Irratia, al recalcar que tal evento no hubiera sido posible su no hubiera habido previamente una red de relaciones". Y es que, según ha señalado, "cuando las instituciones organizan este tipo de eventos, se suele requerir que haya una red ciudadana que lo sostenga. Por ello, ha subrayado que desea que "la gente participe y se lo pase bien", además de hacer bien las cosas en el plano organizativo.

Zupiria espera que la salida y el paso por Euskadi de la cita más importante del mundo del ciclismo, tenga un doble efecto: por un lado, "me gustaría que el Tour fuera una gran fiesta; todo el que es aficionado al ciclismo encontrará el mejor espectáculo posible, y los que no sean tan aficionados al ciclismo se encontrarán con una gran fiesta" . Ha recordado que cada año muchos vascos y vascas van a los Pirineos y los Alpes a disfrutar del Tour, y este año la fiesta está en casa. Y, por otro lado, traer la Vuelta al País Vasco da la oportunidad, en su opinión, "de promover moverse en bicicleta en el día a día, de una manera más sostenible, o a dar un paseo cuando podamos".

En cuanto a la organización, ha destacado ó que todo está "bien organizado", y que se han identificado, por ejemplo, hasta 1690 puntos en la red viaria que requerirán la presencia de voluntarios, con los cuales ya se ha organizado todo. Preguntado por la afección que el paso de la carrera puede tener en las personas que tengan que ir a a trabaja, especialmente el lunes, Zupiria ha explicado que, según han analizado, serán unas pocas las empresas que tengan problemas para entrar y salir. De todos modos, ha insistido en que las vías principales estarán abiertas y que las demás no se cerrarán durante todo el día, y, por supuesto, no todas a la vez, "cada pueblo tendrá que cerrar las vías del entorno durante 4-5 horas cuando vaya a pasar la carrera".

El jueves, no lejos de donde se presentaba el Tour en Bilbao, tuvo lugar una nueva movilización de ertzainas, quienes dejaron claro que, aunque continuarán con las movilizaciones, no entorpecerán el Tour. Zupiria ha señalado que "no podía ser de otra manera. Cuando estamos en el trabajo, estamos todos en el trabajo. En nuestras horas de trabajo, debemos respetar las condiciones laborales y no se nos perdona no hacerlo. Anteriormente ha habido conflictos laborales, tensiones y disturbios, incluso en la Ertzaintza, pero una cosa son las reclamaciones que de un modo totalmente legítimo hacen los ertzainas o cualquier otro profesional fuera del horario laboral, y otra cosa es cómo respondemos al trabajo cuando estamos trabajando".