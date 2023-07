Goia: "Actividades como el Tour sirven para enseñar nuestro país al mundo"

Sociedad -

Entrevista en Euskadi Irratia

Las administraciones públicas han gastado 12 millones de euros para traer el inicio del Tour a Euskadi, y los alcaldes de San Sebastián y Bilbao tienen claro que ha sido una inversión que ha permitido situar a Euskadi en el mapa internacional: "Más de 150 millones de personas nos han visto".

I. R. | EITB MEDIA

publicado: 03/07/2023 09:48 (UTC+2)

última actualización: 03/07/2023 10:17 (UTC+2)

Entrevistados en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, los alcaldes de San Sebastián y Bilbao, Eneko Goia y Juan Mari Aburto, respectivamente, han valorado el inicio del Tour de Francia. "El Tour u otras actividades de este tipo sirven para enseñar nuestro país al mundo", ha subrayado Goia, a lo que Aburto ha añadido: "Se nos ha abierto una ventana desde la que hemos tenido la oportunidad de mostrar Euskadi al mundo".

Para ello, las administraciones públicas han destinado más de 12 millones de euros y, en este sentido, ambos alcaldes han destacado que no ha sido un gasto, sino una inversión. "Parece mucho, pero el retorno que tendrá después será mucho mayor, desde todos los puntos de vista", ha destacado Goia. "Vivimos en un mundo competitivo y debemos ser conscientes de la importancia de hacerlo para mostrar nuestro país".

En la misma línea, Aburto cree que el Tour de Francia ha permitido a Euskadi situarse en el mapa internacional del mundo, "y probablemente más de 150 millones de personas nos han visto".

Asimismo, han coincidido en que se ha creado "una ilusión colectiva" con el Tour, ya que existe una gran afición por el ciclismo en Euskadi.

En la entrevista, además de comentar los pormenores de la prueba ciclista, Goia ha anunciado que ve posibilidades de que el PNV gobierne en solitario si no hay un acuerdo con el PSE-EE en el Ayuntamiento de San Sebastián. Subraya que ambas partes están inmersas estos días en una negociación que busca su pronta conclusión porque no es bueno prolongarla. No obstante, ha subrayado que no descarta la posibilidad de gobernar en minoría.

Preguntado por la pérdida de votos de las últimas elecciones, Goia ha subrayado que ha sido "algo generalizado": "Yo creo que la abstención ha influido notablemente en el PNV". Asimismo, reconoce que hay temas que han generado malestar entre los donostiarras en estos años, como la movilidad, el patrimonio y el turismo, "y quizás eso ha provocado una desmovilización". Así, para afrontarlo, ha anunciado que se dedicarán a trabajar estos temas para "reconectar" con la ciudadanía.